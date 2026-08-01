Fatal tiroteo en restaurante en el oeste de EE.UU.; el atacante murió

Un tiroteo se registró en un local de comida rápida en Idaho, Estados Unidos, este sábado 1 de agosto de 2026.

Una persona abrió fuego, este sábado 1 de agosto de 2026, en un restaurante de comida rápida en el estado de Idaho, en el oeste de Estados Unidos, asesinando a un número desconocido de personas, dijo la Policía.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso de este tiroteo también murió. El hecho se investiga para determinar las causas del ataque.

El tiroteo en el restaurante In-N-Out Burger "dejó víctimas mortales", pero las autoridades aún trabajan en determinar la cifra, dijo a periodistas el jefe de la policía de Twin Falls, Matthew Hicks.

El portavoz de la ciudad Twin Falls, Josh Palmer, dijo a NBC News que tres personas murieron y otras dos resultaron heridas. Pero no es claro aún si el atacante está incluido en ese saldo.

Imágenes de video publicadas en medios locales mostraban lo que parecía ser un hombre joven con un arma larga fuera del restaurante. Otro video publicado en redes sociales mostraba a personas que huían del lugar.

Twin Falls es una ciudad de unos 56 000 habitantes en el sur de Idaho, a unos 290 kilómetros al noroeste de Salt Lake City.