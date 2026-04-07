Sociedad

Así puede postular para cadete piloto o técnico de la FAE

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) abrió una convocatoria para nuevos cadetes pilotos y técnicos para su institución.

La FAE abrió un proceso de reclutamiento de cadetes pilotos y técnicos.

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

07 abr 2026 - 16:28

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) abrió una convocatoria para reclutar a cadetes pilotos y técnicos para la institución militar. La postulación estará abierta del 6 al 19 de abril de 2026.

La inscripción es gratuita, pero es solo el primer paso. Los aspirantes deberán completar pruebas médicas, físicas, académicas y entrevistas. Este proceso debe cumplirse hasta septiembre de este año.

La convocatoria está dirigida a bachilleres ecuatorianos y se recibirá a través del sitio web oficial. Los seleccionados ingresarán a la Escuela Superior Militar de Aviación.

La FAE insistió en que no mantiene convenios con ninguna empresa privada que ofrezca cursos o capacitaciones para ingresar a la institución y que todos los trámites son personales y gratuitos.

Requisitos

La FAE estableció una serie de requisitos para cada proceso de selección. Sin embargo, hay ítems generales que deben cumplir todos los aspirantes.

  • Ser ecuatoriano/a por nacimiento
  • Tener hasta 21 años, 11 meses y 30 días al ingreso
  • Poseer título de bachiller o cursar el último año de bachillerato
  • No haber sido dado de baja de FF.AA. o Policía (salvo excepciones legales)
  • Ser soltero/a y sin hijos durante la formación
  • No estar embarazada ni en lactancia 
  • No tener afiliación política
  • No tener antecedentes penales propios ni de familiares cercanos
  • No tener tatuajes
  • No tener expansores visibles

Cronograma de reclutamiento

Los aspirantes primero deberán inscribirse, entregar la documentación y revisar si avanza a la siguiente fase. Estas han sido divididas de la siguiente manera:

  1. Primera fase 

    • Inscripciones del 6 al 19 de abril
    • Entrega de carpetas y fase de chequeo médico del 13 al 24 de abril
    • Calificación de méritos del 20 al 30 de abril
    • Publicación de resultados el 30 de abril

  2. Segunda fase

    • Pruebas académicas
    • Evaluaciones físicas
    • Exámenes psicológicos
    • Pruebas médicas y de confianza

  3. Tercera fase

    • Entrevistas del 17 al 21 de agosto
    • Resultados el 25 de agosto
    • Orientación final el 4 de septiembre
    • Ingreso a la institución el 27 de septiembre

Te puede interesar