Así puede postular para cadete piloto o técnico de la FAE
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) abrió una convocatoria para nuevos cadetes pilotos y técnicos para su institución.
07 abr 2026 - 16:28
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) abrió una convocatoria para reclutar a cadetes pilotos y técnicos para la institución militar. La postulación estará abierta del 6 al 19 de abril de 2026.
La inscripción es gratuita, pero es solo el primer paso. Los aspirantes deberán completar pruebas médicas, físicas, académicas y entrevistas. Este proceso debe cumplirse hasta septiembre de este año.
La convocatoria está dirigida a bachilleres ecuatorianos y se recibirá a través del sitio web oficial. Los seleccionados ingresarán a la Escuela Superior Militar de Aviación.
La FAE insistió en que no mantiene convenios con ninguna empresa privada que ofrezca cursos o capacitaciones para ingresar a la institución y que todos los trámites son personales y gratuitos.
Requisitos
La FAE estableció una serie de requisitos para cada proceso de selección. Sin embargo, hay ítems generales que deben cumplir todos los aspirantes.
- Ser ecuatoriano/a por nacimiento
- Tener hasta 21 años, 11 meses y 30 días al ingreso
- Poseer título de bachiller o cursar el último año de bachillerato
- No haber sido dado de baja de FF.AA. o Policía (salvo excepciones legales)
- Ser soltero/a y sin hijos durante la formación
- No estar embarazada ni en lactancia
- No tener afiliación política
- No tener antecedentes penales propios ni de familiares cercanos
- No tener tatuajes
- No tener expansores visibles
Cronograma de reclutamiento
Los aspirantes primero deberán inscribirse, entregar la documentación y revisar si avanza a la siguiente fase. Estas han sido divididas de la siguiente manera:
Primera fase
- Inscripciones del 6 al 19 de abril
- Entrega de carpetas y fase de chequeo médico del 13 al 24 de abril
- Calificación de méritos del 20 al 30 de abril
- Publicación de resultados el 30 de abril
Segunda fase
- Pruebas académicas
- Evaluaciones físicas
- Exámenes psicológicos
- Pruebas médicas y de confianza
Tercera fase
- Entrevistas del 17 al 21 de agosto
- Resultados el 25 de agosto
- Orientación final el 4 de septiembre
- Ingreso a la institución el 27 de septiembre
