Estas son las cinco razones por las que el IESS puede negar la jubilación por invalidez

El afiliado del IESS puede solicitar su jubilación por invalidez a través de la página web del IESS

La jubilación por invalidez es un beneficio económico que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los afiliados que, debido a una enfermedad, presentan una alteración física, funcional o mental que los incapacita para trabajar.

Sin embargo, no todos los solicitantes logran acceder a esta prestación, pues existen cinco causales por las cuales el IESS puede rechazar el pedido.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Social y el Reglamento para la calificación y revisión de la jubilación por invalidez, estas son las causales específicas por las cuales se puede negar la solicitud:

Cuando la incapacidad se produce porque el afiliado se encontraba bajo los efectos del alcohol , sustancias psicotrópicas o cualquier otro tóxico.

En casos de intento de suicidio .

de . Cuando el asegurado sufre una incapacidad tras cometer un delito intencional , según una sentencia judicial ejecutoriada.

Cuando no cumple con los criterios de inclusión para la calificación de la incapacidad para laborar o invalidez, establecidos en el Reglamento.

Requisitos para solicitar la jubilación por invalidez en Ecuador

El IESS establece que todo afiliado que tenga una enfermedad diagnosticada con estudios médicos especializados, y que haya recibido tratamiento por más de seis meses sin respuesta terapéutica favorable o con secuelas permanentes, puede solicitar este beneficio siempre que cumpla las siguientes condiciones: