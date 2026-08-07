Rescatan a hombre que intentó lanzarse de un puente peatonal en el sur de Quito

Un hombre intentó lanzarse de un puente peatonal en el sur de Quito, este 7 de agosto.

Un hombre de 31 años fue rescatado luego de que intentó lanzarse de un puente peatonal ubicado en la avenida Pedro Vicente Maldonado y Balzar, en el sur de Quito.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 17:15 de este viernes 7 de agosto de 2026, cuando se reportó una alerta por un intento de suicidio.

El hombre se encontraba de pie en la parte exterior de la baranda del paso peatonal, mientras una agente de tránsito y un hombre intentaban ayudarle.

En imágenes difundidas sobre el hecho se observa a un hombre intentando convencer al hombre de 31 años de que no se soltara de la baranda. Durante el diálogo, le pidió que desistiera y le dijo: “La vida vale oro”.

Mientras se desarrollaba la intervención, una agente de tránsito controló el acceso al puente para evitar que más personas se acercaran a la zona de riesgo.

Video capta rescate de mujer que intentó lanzarse de un puente

Finalmente, el hombre que estaba ayudando y la agente lograron sujetarlo y ponerlo a salvo sobre la plataforma del puente, evitando que cayera.

Tras lograr estabilizar la situación, se solicitó la presencia de personal de salud y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) para realizarle una valoración médica.