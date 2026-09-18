¿Cómo proteger a sus mascotas durante los incendios forestales?

Personal de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) supervisa el estado de mascotas tras incendios forestales en Quito.

En la última semana el Distrito Metropolitano de Quito se ha visto afectado por los incendios forestales, entre los más grandes están los de La Vicentina y el del cerro Casitagua, que han cosumido 12 y 100 hectáreas, respectivamente.

Ante estas emergencias, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) explica que la exposición al humo, las cenizas y las altas temperaturas pueden afectar a las mascotas, especialmente sus vías respiratorias y ojos, además de generar lesiones por contacto con superficies calientes o fuego.

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Por ello, hace un llamado a los tutores para mantenerlos bajo supervisión y actuar oportunamente ante cualquier situación de riesgo.

Recomendaciones:

Manténgalos dentro de casa y alejados del humo. Cierre puertas y ventanas para reducir la entrada de humo y cenizas. Si el humo ingresa al lugar, traslade a los animales a un espacio interior con mejor ventilación y menor exposición.

Cierre puertas y ventanas para reducir la entrada de humo y cenizas. Si el humo ingresa al lugar, traslade a los animales a un espacio interior con mejor ventilación y menor exposición. Evite los paseos y la actividad física mientras exista humo en el ambiente. Correr o hacer ejercicio aumenta la cantidad de aire que inhalan y, por tanto, su exposición a las partículas presentes en el humo.

Correr o hacer ejercicio aumenta la cantidad de aire que inhalan y, por tanto, su exposición a las partículas presentes en el humo. Si vive en una zona de riesgo, evacúe con sus animales de compañía. No espere a que el fuego se encuentre cerca. Tenga preparada una transportadora, collar, correa, placa de identificación y una pequeña provisión de agua, alimento y medicamentos que utilicen habitualmente.

No espere a que el fuego se encuentre cerca. Tenga preparada una transportadora, collar, correa, placa de identificación y una pequeña provisión de agua, alimento y medicamentos que utilicen habitualmente. Nunca los deje solos durante una evacuación . Los animales pueden asustarse, desorientarse y escapar ante el ruido, el humo o las llamas.

. Los animales pueden asustarse, desorientarse y escapar ante el ruido, el humo o las llamas. Mantenga puertas, ventanas y accesos seguros. El miedo y la desorientación pueden provocar que intenten escapar. Verifique que cuenten con identificación y que permanezcan bajo supervisión.

El miedo y la desorientación pueden provocar que intenten escapar. Verifique que cuenten con identificación y que permanezcan bajo supervisión. Evite que tengan contacto con cenizas, restos del incendio o superficies calientes . Las cenizas pueden irritar sus ojos, piel y vías respiratorias, mientras que determinados residuos pueden provocar lesiones si son ingeridos.

. Las cenizas pueden irritar sus ojos, piel y vías respiratorias, mientras que determinados residuos pueden provocar lesiones si son ingeridos. Si estuvieron expuestos al humo, obsérvalos durante las horas siguientes . Preste especial atención a cambios en su respiración, color de sus ojos, comportamiento, apetito o nivel de actividad.

. Preste especial atención a cambios en su respiración, color de sus ojos, comportamiento, apetito o nivel de actividad. No aplique medicamentos ni tratamientos caseros sin indicación veterinaria. Ante cualquier signo de afectación, consulta con un profesional veterinario.

Finalmente, una vez controlada la emergencia, ayúdelos a recuperar la calma mediante caricias, juegos y un ambiente tranquilo.

No obstante, si detecta que su mascota tiene dificultades para respirar, existen quemaduras extensas, pérdida de conciencia, desorientación severa u otra situación que represente un riesgo inmediato, acuda con un médico veterinario de manera urgente.

Y en caso que la emergencia que requiera respuesta inmediata de los organismos de socorro, comuníquese al 911.