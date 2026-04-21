Hospital Teodoro Maldonado instala climatización tras varios días de denuncias de pacientes

Más de una semana después de las denuncias de varios pacientes, el hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo, instaló climatización en su unidad de diálisis.

En un comunicado, la casa de salud más grande del país informó que instaló cuatro acondicionadores de aire de 60 000 BTU cada uno, con el objetivo de mejorar la climatización en las salas de atención.

Mejoramos las condiciones de atención en el área de diálisis, priorizando el bienestar y la seguridad de nuestros asegurados. 💙



Detalles ➡️ https://t.co/z2WY5qPMDI pic.twitter.com/PA6C00LwrR — Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (@HtmcIess) April 21, 2026

Se trata de una medida emergente y temporal, mientras el IESS adopta una solución definitiva.

En ese sentido, señaló que en las próximas semanas instalará un moderno sistema de climatización integral, con cuatro equipos acondicionadores de aire de 120 000 BTU cada uno.

Esto cubrirá toda el área de diálisis, así como consultorios y salas de espera.

Hace 10 días, circularon en redes sociales imágenes de pacientes y sus familiares llevando abanicos y ventiladores al hospital para enfrentar la ola de calor, ante la falta de climatización en sus instalaciones.

El hospital Teodoro Maldonado lleva más de un mes bajo intervención del Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública.