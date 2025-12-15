Puntos de vacunación que están habilitados por el Ministerio de Salud contra la influenza

La vacunación se realizó en todos los puntos del país.

El Ministerio de Salud de Ecuador (MSP) toma medidas frente a una posible llegada de la ‘Súper Gripe’, variante o subtipo K del A (H3N2), que tiene en alerta al mundo. El MSP informó que está desarrollando su campaña nacional de vacunación contra la influenza, en medio de la alerta generada por esta variante.

“La estrategia se extiende hasta marzo de 2026 y cuenta con 4.5 millones de dosis. La vacuna actual contra el virus de la influenza mantiene niveles de protección similares a temporadas previas, especialmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones”, manifestó el Ministerio.

El Ministerio indicó que el objetivo es proteger especialmente a los grupos de riesgo, como niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

De acuerdo a las autoridades, urge a los ecuatorianos que refuercen las medidas de prevención con dos recomendaciones: lavado de manos constante y la vacunación oportuna. Así como el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas gripales.

Aquí los puntos de vacunación en Pichincha:

¿Cuáles son los síntomas de la 'Súper Gripe'?

La ‘Súper Gripe’ es el nombre popular dado a la variante subclado K del virus de influenza A (H3N2), que domina la temporada gripal 2025-2026 en el hemisferio norte. Esta mutación presenta cambios genéticos que facilitan su transmisión rápida y evaden parcialmente la inmunidad previa o vaccinal, causando brotes tempranos e intensos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia.

El único país de América Latina con casos confirmados es México. El primero se confirmó el reciente jueves 12 de diciembre en la Ciudad de México (paciente recuperado con antivirales).

Sus síntomas son similares a la gripe estacional, pero más severos. Estos son: fiebre alta súbita, tos seca, dolores musculares intensos, fatiga extrema, dolor de garganta y posibles molestias gastrointestinales.

Aunque genera más hospitalizaciones, especialmente en ancianos y niños, no es más letal individualmente. La prevención clave es la vacunación anual, que reduce gravedad aunque con menor coincidencia este año, más higiene y cubrebocas en espacios cerrado.