Quiénes pueden acceder a los beneficios económicos anunciándos por Noboa tras paro

El paro convocado por la Conaie en contra del fin del subsidio al diésel duró 31 días.

El Gobierno Nacional anunció una serie de beneficios para los afectados por el paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que duró 31 días.

El Ministerio de Desarrollo Humano anunció este martes 28 de octubre de 2025 cómo se seleccionará a los beneficiarios.

Con más de 50 millones de dólares el presidente Daniel Noboa dispuso la entraga de bonos para la reactivación económica de las provincias de Carchi, Imbabura, los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y las parroquias de Guayllabamba, Calderón y Tumbaco, en Quito.

El programa denominado "Reactivación Firmes con Noboa" no ha habilitado enlaces ni formularios, alertó el Ministerio.

"La identificación de beneficiarios se realizará únicamente puerta a puerta por equipos técnicos acreditados", añadió la Cartera de Estado.

Asimismo, el ministerio detalló que los beneficios como incentivos y apoyos económicos serán entregados a través de créditos o transferencias monetarias.

Aunque no ha detallado cuándo se iniciarán dichas visitas y el posterior desembolso de los beneficios.

Finalmente, el Ministerio alertó que hay personas "inescrupulosas" que estyán "engañando" a la ciudadanía con la supuesta oferta de inscribirse en dicho programa.