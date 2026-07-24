Abren registro en línea para el acuartelamiento en Ecuador; así puede registrarse

La siguiente fase del acuartelamiento será en el mes de septiembre.

La Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Dirmov) abrió el proceso de registro para el segundo llamado al servicio militar voluntario de 2026. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 21 años y contempla 5 000 cupos a escala nacional.

Quienes deseen participar deberán completar primero el registro en línea y obtener un turno antes de presentarse en las bases y centros de movilización del país durante el último fin de semana de septiembre.

¿Cómo registrarse para el acuartelamiento voluntario?

Los aspirantes deberán ingresar a la plataforma habilitada por la Dirección de Movilización e iniciar el proceso de inscripción en la opción correspondiente al "Acuartelamiento Leva 2007".

Para comenzar el trámite será necesario ingresar el número de cédula de identidad. El sistema verificará automáticamente si el postulante cumple con los requisitos para continuar con el registro.

Una vez validada la información, deberá completar los siguientes datos:

Antecedentes y estudios.

Información personal.

Datos del lugar de residencia.

Centro de movilización en el que realizará la presentación física.

Test psicológico.

Encuesta solicitada por el sistema.

El registro permanecerá habilitado hasta el jueves 24 de septiembre de 2026.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres que tengan entre 18 y 21 años y estén interesados en realizar el servicio militar voluntario.

Además del registro en línea, los postulantes deberán contar con:

Cédula de identidad vigente.

Una cuenta bancaria a nombre del aspirante.

Quienes obtengan un turno deberán acudir personalmente a las bases y centros de movilización asignados el sábado 26 y domingo 27 de septiembre para continuar con el proceso.

Se ofertan 5 000 cupos en todo el país

Para este segundo llamado al acuartelamiento voluntario se han habilitado 5 000 plazas. La distribución establecida por las Fuerzas Armadas contempla:

4 800 cupos para hombres.

200 cupos para mujeres.

Los jóvenes que sean seleccionados serán trasladados posteriormente a los diferentes cuarteles militares del país para iniciar su formación.

La primera convocatoria del año se desarrolló en abril de 2026 bajo la misma modalidad, que exige un registro previo en línea antes de la presentación física de los aspirantes.

La Dirección de Movilización informó que todo el proceso de inscripción se efectúa de manera virtual a través de su portal web

En esta plataforma también se podrá consultar la información relacionada con los turnos y el centro de movilización asignado para cada postulante.