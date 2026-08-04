Ciencia, literatura y arte: Estos son los ganadores del Premio Eugenio Espejo 2026

Este martes 4 de agosto de 2026 se entregaron los reconocimientos del Premio Nacional Eugenio Espejo, en el Palacio de Carondelet.

El presidente Daniel Noboa entregó las condecoraciones a los ganadores de la edición XXXII. Ellos son:

Ciencia: Carla Tamara Estupiñán Viteri.

Literatura: Carlos Alfonso Carrión Figueroa.

Arte y Cultura: Paúl Amadeus Palacio Collmann.

Los ganadores recibieron una medalla con el rostro de Eugenio Espejo, un diploma, 10 000 dólares y una pensión vitalicia equivalente a cinco salarios básicos unificados, según detalló un comunicado del Ministerio de Educación.

El Premio Nacional Eugenio Espejo fue instituido en 1975 y se entrega en el marco del Día Nacional de la Cultura, que se celebra el 9 de agosto.

¿Quiénes son los ganadores del Premio Nacional Eugenio Espejo?

Carla Tamara Estupiñán Reconocida en el área de la ciencia. Ha dedicado 47 años a la investigación histórica y las ciencias.

Además, el Dectreo 464 en el que se anunció su premiación, se destaca su estudio de la lingüística histórica y el patrimonio lingüístico del Ecuador. Carlos Alfonso Carrión Figueroa Narrador con más de 50 años de trayectoria en las letras, reconocido en el ámbito de la Literatura.

En el Decreto Ejecutivo se destaca su amplia producción narrativa, ensayística y académica que han fortalecido la literatura ecuatoriana. Paúl Amadeus Palacio Collmann Reconocido en el área del Arte y la Cultura, cuenta con una trayectoria destacada con obras que han enriquecido y ayudado a la preservación del patrimonio artístico del Ecuador.

Es artista plástico, escultor y muralista reconocido internacionalmente y con 65 años de trayectoria.