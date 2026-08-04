¿Qué pasa en el Hospital de Calderón, en Quito?: difunden supuesto plan para su cierre

Una alerta de cierre del Hospital General Docente de Calderón se difundió este 4 de agosto del 2026.

La difusión de una alerta sobre la supuesta suspensión de servicios en el Hospital General Docente de Calderón por falta de personal de limpieza generó preocupación en Quito, este martes 4 de agosto de 2026.

La alerta surgió luego de que la periodista Elena Rodríguez publicara en su cuenta de X un supuesto documento interno en el que se plantea un plan de contingencia ante un eventual riesgo sanitario por la falta de personal de limpieza y desinfección.

Horas después de la difusión de esta información, el hospital del Ministerio de Salud Pública (MSP) aseguró que esta es falsa y que la atención en la casa de salud continúa con normalidad.

El supuesto informe publicado por la periodista plantea la reducción progresiva de servicios hasta llegar a un cierre definitivo del Hospital General Docente de Calderón.

La casa de salud "enfrenta una escenario inminente de paralización operativa forzada, derivada exclusivamente de la suspensión del servicio de limpieza hospitalaria", se lee en el documento difundido.

Según ese documento, existiría la posibilidad de que se suspendan áreas como Emergencia, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Neonatología, Centro Obstétrico, Consulta Externa, Cirugías, lo que afectaría a más de 1,2 millones de personas que dependen de este hospital.

Hospital de Calderón descarta el cierre

Ante la preocupación generada, Teleamazonas.com consultó al Ministerio de Salud. Horas más tarde, la casa de salud respondió mediante una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales. La publicación corresponde a una imagen de la alerta de la periodista, a la que se colocó una etiqueta roja de "noticia falsa".

La Cartera de Estado no dio mayores detalles sobre el documento difundido y únicamente aseguró que la atención en el Hospital de Calderón se mantiene con normalidad.

Trabajadores confirman problemas

Aunque el Ministerio descarta una suspensión de servicios, trabajadores del Hospital de Calderón confirmaron a Teleamazonas.com que existe preocupación por la falta de personal de limpieza.

Según los testimonios recogidos, la situación estaría relacionada con problemas presupuestarios. “Por la falta de presupuesto del Estado ya no tiene personal de limpieza. La situación está densa, hay muchísima gente que ya está harta”, aseguró una fuente que pidió mantener su identidad en reserva.

Cambio de gerente en medio de la polémica

La controversia ocurre pocos días después de un cambio en la dirección del hospital. El viernes 31 de julio fue designado como nuevo gerente Xavier Mantilla Pinto, médico especialista en Anestesiología por la Universidad Central del Ecuador.

Nuevo gerente del Hospital Docente de Calderón Ministerio de Salud Pública

Uno de los hospitales más importantes de Quito

El Hospital General Docente de Calderón es uno de los principales establecimientos púbicos de salud del norte de Quito y forma parte de la red del Ministerio de Salud Pública.

Atiende a una población superior a 1,2 millones de habitantes y además, presta servicios en decenas de especialidades médicas y quirúrgicas. También cuenta con áreas de Emergencia, UCI para adultos y neonatos, Centro Obstétrico, Hospitalización, Consulta Externa y Quirófanos.