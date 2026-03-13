Ratifican cierre definitivo de Unidad Educativa donde hubo víctimas de abuso sexual

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ratificó este viernes 13 de marzo del 2026 el cierre definitivo de la Unidad Educativa Émile Jaques Dalcroze, tras una intervención por el presunto abuso sexual a al menos 20 niños.

La decisión se tomó tras una vez que finalizó el proceso administrativo que abrió el Ministerio en la Unidad Educativa en junio del 2025 debido a las denuncias presentadas por padres de familia en contra de un docente de Educación Física por presuntamente abusar de los estudiantes.

El hecho habría ocurrido en marzo del 2025, cuando Steeven P., que se desempeñaba como profesor de Educación Física, fue detenido en flagrancia tras conocerse las denuncias de varios padres de familia

Los testimonios de los menores, de entre 5 y 6 años, revelan que el docente los tocaba de manera indebida y los amenazaba con impedirles jugar fútbol si contaban lo sucedido a sus padres.

Una niña de apenas 2 años y 8 meses también habría sido víctima, según denuncias de los padres. Hasta la fecha, se han identificado más de 20 posibles víctimas.

¿Qué va a pasar con el ciclo escolar?

Según el comunicado del Ministerio de Educación, el ciclo lectivo 2025-2026 culminará con normalidad bajo el acompañamiento permanente de las autoridades educativas.

Para la tarde de este 13 de marzo se convocó a los representantes legales, docentes y personal administrativo a una reunión para en las instalaciones de la Unidad Educativa para dar a conocer el Plan de Contingencia, que abarca el proceso de traslado a otras instituciones para el período 2026-2027.