Exprofesor sentenciado por abuso sexual a menores en una escuela del Valle de los Chillos falleció

Un exprofesor de educación física sentenciado por abuso sexual a menores falleció mientras cumplía medidas sustitutivas a la prisión, confirmaron fuentes judiciales. Había recibido una condena de 17 años y cuatro meses en octubre de 2025, pero no ingresó a la cárcel.

El docente fue procesado inicialmente por abuso contra al menos tres niños, aunque posteriores investigaciones lo vincularon con cerca de 20 menores en un plantel educativo de Sangolquí. Su última diligencia judicial se registró en enero.

Un Tribunal sentenció a exprofesor por abuso sexual de tres niños en S angolquí

Tras la sentencia de primera instancia, estaba sujeto a presentación periódica, vigilancia y restricciones. Con su fallecimiento, la pena y las causas abiertas quedaron legalmente extinguidas.

Las autoridades indicaron que la causa de muerte aún no ha sido confirmada oficialmente, aunque se corroboró que el exdocente falleció mientras estaba bajo control judicial.