Registro Social para aspirantes a universidades públicas: así será el proceso y cronograma

Un grupo de estudiantes reciben clases en la Universidad Central del Ecuador.

La Unidad del Registro Social habilitó el proceso de recopilación de información para los postulantes a la educación superior pública del segundo período académico de 2026.

El trámite estará disponible entre el 23 de junio y el 5 de julio y está dirigido exclusivamente a quienes realizaron el Registro Nacional entre el 2 y 13 de junio de 2026 y no constan en la base de datos del Registro Social.

Según informó la entidad, el 21 y 22 de junio se enviaron las credenciales de acceso y el enlace para completar el formulario.

Esta información fue remitida al correo electrónico registrado por cada aspirante a una universidad pública, desde la cuenta oficial aplicaciones_rs@registrosocial.gob.ec.

¿Por qué es necesaria esta recopilación?

La información recopilada permitirá a las instituciones públicas contar con datos socioeconómicos actualizados para la planificación de programas, proyectos y mecanismos de apoyo dirigidos a los estudiantes.

La Unidad del Registro Social aclaró que este procedimiento no corresponde a una actualización del Registro Social y que las credenciales serán enviadas únicamente a los postulantes que que no figuren en la base de datos institucional.

Además, enfatizó que completar el formulario no es un requisito obligatorio para ingresar a una universidad pública. Además, no condiciona la participación en el proceso de admisión.

Tampoco garantiza la asignación de un cupo ni el acceso a beneficios específicos dentro del sistema de educación superior. Este proceso de recopulación de información es gratuito.

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Cronograma según el último dígito de la cédula

Para acceder al formulario, los postulantes deberán respetar el calendario establecido de acuerdo con el último número de su cédula de identidad.

En el caso de menores de edad, se tomará en cuenta el último dígito de la cédula de su representante legal.