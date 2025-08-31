¡Regreso a clases en Ecuador! Ocho claves para que los niños afronten su primer día de clases

Los niños de nivel Inicial comenzarán clases este lunes 1 de septiembre del 2025, en la Sierra y Amazonía

La primera vez que un niño cruza la puerta de un aula no solo significa el comienzo de su educación formal, sino también es un momento cargado de emociones encontradas para los padres y los hijos.

Este lunes 1 de septiembre del 2025 arranca el nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía. El retorno a las aulas será escalonado y precisamente lo primeros serán los estudiantes de Inicial y Bachillerato.

En ese contexto, existen tips prácticos para que el inicio de la vida escolar sea una experiencia positiva. Estas son las ocho recomendaciones para que los niños se adapten a las clases, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef):

1. Visite la escuela con anticipación

Visitar la escuela junto a su hijo o hija antes de su primer día. Jueguen juntos en el patio y vayan a ver su clase. De esta forma, la escuela ya será un lugar conocido cuando vayan el primer día.

2. Propiciar nuevas amistades

Si es posible, organice una cita para que su hijo o hija juegue con otros compañeros. De esa manera se podrán conocer antes del comienzo de la escuela.

3. Jueguen a la escuela en casa

Jueguen a fingir que están en la escuela para que su hijo empiece acostumbrarse a una clase. También pueden intercambiarse los papeles y que sea el niño quien represente al maestro. Esto le ayudará a ver la escuela como un lugar divertido.

4. Convierta la preparación en juego

Pueden practicar con el niño cómo ponerse la mochila, organizar sus útiles escolares o incluso convertir el acto de ponerse los zapatos en un juego.

Así puede preparar una lonchera saludable para sus hijos

5. Contar la experiencia de los padres

Cuéntele a su hijo o hija cómo fue tu primera vez en la escuela, qué sintió y qué recuerdos especiales conserva. Si puede, muéstrele fotografías de su etapa escolar.

6. Cree una nueva rutina

Antes del inicio de clases, empiece a prácticar los nuevos horarios de levantarse e irse a la cama a los que su hijo tendrá que habituarse para ir a la escuela. Eliga una hora de acostarse que le permita descansar bien y procure que se levante con tiempo suficiente para no tener que ir con prisa por las mañanas.

7. Escuche a su hijo

Pregúntele a su hijo cómo se siente con respecto al comienzo de la escuela y digale que es normal sentir ilusión, preocupación y otras emociones.

8. Planifique el momento de la despedida

La despedida puede resultar difícil para los padres y los niños. Cuando llegue la hora de despedirse para que entre al aula de clases, intente hacerlo rápido y manteniendo una actitud positiva. Asegúrele que se verán muy pronto.