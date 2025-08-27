El lunes 1 de septiembre arranca la restricción del uso de celular en clases; ¿excepciones?

El Ministerio de Educación reguló el uso de celulares en las aulas de Ecuador

Este lunes 1 de septiembre, más de 1.7 millones de estudiantes y 99 mil docentes regresan a las aulas en más de 6 000 instituciones educativas del régimen Sierra-Amazonía.

En este nuevo año lectivo 2025-2026 arrancará la restricción del uso de celulares en las aulas de la Sierra y Amazonía. Esta disposición comenzó a regir en las instituciones educativas de la Costa y Galápagos desde el pasado 5 de mayo. El objetivo es mejorar el rendimiento académico y la seguridad de los estudiantes.

El Ministerio de Educación firmó un acuerdo ministerial el 15 de abril de 2025 que regula el uso de celulares y dispositivos similares en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación.

El acuerdo ministerial establece que el uso de celulares y dispositivos similares estará restringido de acuerdo a los niveles de educación.

¿Qué estudiantes podrán utilizar los celulares y quiénes no?

Nivel inicial: No estará permitido el uso del celular en las aulas.

el uso del celular en las aulas. Educación general básica preparatoria, elemental, media y superior: No estará permitido ni recomendado el uso de los dispositivos en clases.

ni recomendado el uso de los dispositivos en clases. Bachillerato: Estará permitido el uso del teléfono únicamente para actividades pedagógicas y casos excepcionales.

Para los estudiantes de bachillerato se regulará de la siguiente forma el uso de los celulares:

Los teléfonos podrán ser autorizados por el docente para las siguientes actividades pedagógicas: Acceder a recursos educativos digitales.

Participar en actividades interactivas de aprendizaje.

Desarrollar proyectos colaborativos en entornos virtuales.

Fortalecer competencias digitales y tecnológicas.

Realizar investigaciones y consultas en línea. Los horarios permitidos para usar el celular: El uso del teléfonos durante el horario escolar estará permitido únicamente en momentos específicos, previamente socializados y planificados por el docente.

Excepciones del uso del celular

Se permitirá el uso regulado de los celulares o dispositivos similares solo cuando exista una solicitud y justificación expresa de los padres de familia o del representante legal ante el docente o profesional de la educación. El pedido debe enmarcarse en los siguientes casos: