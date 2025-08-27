Plan de regreso a clases incluye el resguardo priorizado a 136 colegios y botón de emergencia

Los estudiantes regresarán a las aulas con un alto resguardo policial el 1 de septiembre del 2025.

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía se preparan para el regreso a las aulas desde el 1 de septiembre del 2025. Las medidas de seguridad se intensificarán en las escuelas y colegios, pero también se incluirá el funcionamiento del botón de emergencia.

Este miércoles 27 de agosto del 2025 se informó que 136 centros educativos de Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Napo, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe, Loja, Morona Santiago, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Carchi, Azuay y Cañar tendrán resguardo priorizado.

Además se deplegarán 11 442 servidores policiales en el perímetro de 4 765 instituciones educativas, con el objetivo de garantizar entornos seguros. También en esta jornada se destinaron 986 patrulleros, 1 345 motocicletas, unidades móviles y otras recursos de seguridad.

El ECU 911 también, durante todo el año lectivo, trabajará con más de 3 100 servidores en 18 centros operativos de Ecuador. Desde este lugar se monitorearán las unidades educativas.

En el nuevo año lectivo se incluirá el funcionamiento del botón de emergencia 'Responde Educ', disponible en la aplicación móvil gratuita ECU 911. Esta herramienta estará habilitada para más de 16 000 instituciones educativas a nivel nacional y permite reportar emergencias de forma inmediata.

Más de 7 000 autoridades, docentes y otros miembros de la comunidad educativa serán capacitados en el uso correcto de este botón.