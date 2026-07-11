Estos son los 7 tipos de afiliación al IESS y cuánto se debe aportar

Empleadores están obligados a afiliar a los trabajadores desde el primer día.

Hasta enero de 2026, más de 3,8 millones de ecuatorianos están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de diferentes modalidades.

El Seguro Social cuenta con siete tipos de afiliación dirigidos a trabajadores dependientes, independientes, jóvenes, amas de casa, gestores culturales, migrantes y habitantes del sector rural.

El valor de aportación suele variar dependiendo el tipo afiliación. A continuación el detalle de cada modalidad:

1. Afiliación con relación de dependencia

Corresponde a los trabajadores que mantienen un contrato laboral con una empresa. El empleador está obligado a afiliarlos desde el primer día de trabajo.

Trabajador: aporta el 9,45 % de su sueldo.

aporta el de su sueldo. Empleador: aporta el 11,15 % del salario del trabajador.

2. Afiliación voluntaria e independiente

Está dirigida a personas que generan ingresos sin relación de dependencia, profesionales en libre ejercicio o trabajadores autónomos con RUC activo.

El aporte es del 17,6 % del ingreso declarado, que no puede ser inferior al Salario Básico Unificado (USD 482). El aporte mínimo mensual es de USD 84,80.

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3. Trabajo no remunerado del hogar

Esta modalidad beneficia a quienes realizan labores domésticas sin recibir un salario. El valor del aporte varía de acuerdo con los ingresos del hogar.

4. Afiliado Joven

Adolescentes y jóvenes accedan de forma temprana al sistema de protección social. Se trata de un programa dirigido a personas de 15 a 24 años que permite obtener cobertura médica, financiamiento para vivienda y la posibilidad de una jubilación anticipada.

Joven emprendedor: desde los 15 a 24 años .

desde los . Joven voluntario: desde los 18 años a 24 años .

desde los . El aporte mensual es de USD 54,85.

5. Gestores culturales

Los artistas, investigadores, productores, técnicos y gestores culturales registrados en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) pueden acceder a esta modalidad de afiliación.

El aporte es del 17,6% del ingreso declarado, con un mínimo de USD 84,80 al mes. Esta afiliación brinda cobertura de salud, jubilación, pensiones, riesgos del trabajo y acceso a créditos hipotecarios.

6. Ecuatorianos residentes en el exterior

Los compatriotas que viven fuera del país también pueden afiliarse al IESS de manera voluntaria.

El aporte corresponde al 17,6 % de la base de aportación, con un mínimo de USD 84,80 mensuales.

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7. Seguro Social Campesino

Este régimen especial está dirigido a personas que viven en el sector rural y se dedican a la agricultura o a la pesca artesanal.

La cuota mensual es de USD 1,79 por jefe de familia, lo que permite acceder a prestaciones de salud y jubilación.