Reportan la desaparición de Néstor Farinango en el centro de Tababela, al nororiente de Quito 

Néstor Farinango desapareció el pasado viernes 23 de octubre de 2026 en el centro de la parroquia rural de Tababela, ubicada al nororiente de Quito.

La Fiscalía General del Estado emitió la alerta de búsqueda para dar con el paradero de Néstor Farinango Rodríguez, reportado como desaparecido en Quito.

De acuerdo con la infromación oficial, el ciudadano fue visto por última vez el pasado viernes 23 de octubre de 2026 en el centro de la parroquia rural de Tababela, ubicada al nororiente de Quito.

Así puedes ayudar en su búsqueda

Las autoridades y familiares solicitan a la ciudadanía brindar cualquier dato que ayude a dar con su ubicación.

Quienes dispongan de información útil pueden comunicarse de manera confidencial a la línea gratuita 1800 DELITO (335486) o a la línea de emergencia 911.

Las unidades especializadas de la Policía Nacional mantienen activas las diligencias y rastreos en la zona para ubicar al ciudadano.