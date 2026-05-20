¿Cuándo es el Día del Niño en Ecuador este 2026 y por qué se celebra?

Los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria en Ecuador

El próximo lunes 1 de junio de 2026, Ecuador celebrará el Día del Niño, una fecha dedicada a reconocer la importancia de garantizar los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Cada año, instituciones educativas, familias y organizaciones realizan actividades recreativas y homenajes para festejar a los más pequeños del hogar con programas especiales, juegos y eventos culturales.

En el país, esta conmemoración se instauró tomando como referencia la resolución 836 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1954, con el objetivo de promover la protección integral de la infancia.

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La fecha también coincide con la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil de 1925, considerada uno de los primeros espacios internacionales donde se impulsó oficialmente esta celebración.

Aunque en Ecuador el Día del Niño se recuerda cada 1 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 20 de noviembre como el Día Mundial de la Infancia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), hasta 2025 se estimaba que en Ecuador viven más de 3,5 millones de niñas y niños, de los cuales aproximadamente 1,8 millones son niños y 1,7 millones son niñas.