¿Sustitución de hipoteca? Qué es esta alternativa que ofrece el Biess

La Sustitución de hipoteca es una alternativa que permite a los afiliados y jubilados del Intituto Eccuatoriano de Seguridad Social (IESS) trasladar al Biess un crédito hipotecario adquirido en otra entidad financiera del país.

El Biess asegura que esta alternativa permite mejorar las condiciones de financiamiento y reducir la carga mensual de pago.

Los asegurados que opten por este servicio podrán acceder a tasas de interés competitivas y plazos de pagos de hasta 25 años.

Con esta opción el afiliado puede disminuir el valor de la cuota mensual.

El producto de 'Sustitución de hipoteca' está dirigido a afiliados con relación de dependencia y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad.

El Biess indicó que los afiliados sin relación de dependencia y afiliados voluntarios también pueden acceder, siempre y cuando sea de forma solidaria con su cónyuge o conviviente, quien debe tener relación de dependencia o ser jubilado.

Requisitos

Para afiliados:

El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportaciones en total.

Los afiliados con discapacidad, deberán acredtiar por lo menos 18 aportaciones mensuales, no necesariamente consecutivas.

Los afiliados con relación de dependencia deben contar con al menos 13 aportaciones consecutivas, en el caso de afiliados sin relación de dependencia y afiliados voluntarios al menos 36 aportaciones consecutivas, estas aportaciones no necesariamente deben ser con el mismo empleador.

No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o Biess, en cualquiera de sus productos crediticios.

Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes.

Estar dentro del límite de edad requerido (hasta 77 años).

Su empleador actual no debe pertenecer a la Zafra.

Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess.

No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el Biess.

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa. Aprobar la calificación crediticia del Biess.

Para jubilados:

El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS.

No tener obligaciones vencidas con el IESS.

No tener dividendos pendientes de pago con el Biess, en cualquiera de sus productos crediticios (Préstamos Hipotecarios/Quirografarios).

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess.

No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el IESS o Biess.

No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de Préstamos Hipotecarios para Afiliados Voluntarios.

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa. Aprobar la calificación crediticia del Biess.

¿Cómo aplicar?

El Biess indicó que para aplicar, la operación crediticia el usuario debe contar con una garantía cuyo avalúo comercial actualizado sea igual o superior al 125% del saldo pendiente del crédito.

El monto máximo de financiamiento puede alcanzar hasta 1 022 Salarios Básicos Unificados o USD 492 604, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante.

Los interesados pueden realizar la precalificación en línea.

Además, podrá conocer el listado de las instituciones financieras con las que el Biess mantiene convenios para el proceso de traspaso de hipoteca está disponible en la página web www.biess.fin.ec