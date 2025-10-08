Universidad Central del Ecuador aplaza inicio de clases debido al estado de excepción vigente

El inicio de clases en la Universidad Central se aplazo una semana.

La Universidad Central del Ecuador (UCE) anunció este miércoles 8 de octubre del 2025 que el inicio del ciclo académico 2025-2026 se aplazará una semana.

Las clases, previstas para el lunes 13 de octubre, comenzarán finalmente el lunes 20 de octubre de 2025, indicó la institución en un comunicado.

La decisión se tomó en atención al Estado de Excepción decretado por el presidente Daniel Noboa Azín el pasado 4 de octubre y que se encuentra vigente en 16 provincias del país.

El ajuste académico responde a solicitudes formales realizadas por el Foro de Decanos de la UCE, a través de su presidente, el Ing. Juan Borja, y por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE-UCE Quito), cuyo titular, Christian Chávez, pidió diferir el inicio del semestre para proteger a los estudiantes en el actual contexto de emergencia.

La universidad informó que la resolución se adoptó “a fin de precautelar especialmente la integridad de los estudiantes”, considerando la situación de seguridad que atraviesa el país.

Con esta medida, la UCE busca asegurar que el regreso a clases se dé en condiciones más favorables, mientras se monitorea el desarrollo del estado de excepción decretado por el Ejecutivo.