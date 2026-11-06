Menos de la mitad de buses urbanos en Guayaquil ha aprobado la revisión técnica

Pese a que el tiempo corre en contra, el proceso de modernización del transporte público en Guayaquil presenta un avance lento. Desde la publicación del proyecto en el Registro Oficial el pasado 28 de julio, las unidades deben cumplir 13 adecuaciones técnicas para acceder al bono municipal; sin embargo, hasta la fecha solo 728 buses han acudido al proceso y 651 aprobaron la Revisión Técnica Vehicular, cifra que no alcanza ni a la mitad de la flota en circulación. Durante la sesión de Concejo de este jueves, los ediles evitaron emitir pronunciamientos sobre el estado del plan.