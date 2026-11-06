Comisión de Movilidad y colectivos impulsan el Acuerdo por la Seguridad Vial en Quito

Integrantes de la Comisión de Movilidad del Municipio junto a diversos colectivos ciudadanos presentaron oficialmente el Acuerdo por la Seguridad Vial en Quito. La iniciativa establece una hoja de ruta con acciones concretas para intervenir la infraestructura vial con mayor índice de siniestralidad y propone retomar de forma rigurosa los controles de velocidad sancionatorios en las principales arterias de la capital. Un reporte de Stephany Paz