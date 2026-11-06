Detienen a conductor de bus ebrio y sin licencia en el sur de Quito

Agentes Civiles de Tránsito aprehendieron al conductor de una unidad de transporte público en el sector de El Beaterio, al sur de Quito, tras verificar que manejaba en evidente estado de embriaguez. Al ingresar sus datos en el sistema de control, los uniformados constataron que el ciudadano no solo prestaba servicio sin el documento físico, sino que su licencia de conducir registraba una caducidad de nueve años, además de tener 0 puntos, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez