Familias de Guayaquil intentan recuperarse tras la tormenta eléctrica de la noche del 1 de noviembre

Un día después de la severa tormenta eléctrica que sacudió a Guayaquil, decenas de familias enfrentan un panorama crítico al intentar rescatar sus pertenencias. En la cooperativa 12 de Octubre, los habitantes registran más de 24 horas sin energía eléctrica y han dedicado la jornada a retirar lodo y agua acumulada mediante baldes, escobas y con sus propias manos. En el sector de Las Orquídeas la situación se replica, con familias que perdieron la totalidad de sus bienes y buscan limpiar lo poco que quedó utilizable. Un reporte de Paula Kuhn.