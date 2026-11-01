Habitantes y autoridades trabajan en labores de limpieza en Santa Cruz

Las labores de limpieza avanzaron a paso continuo en la Isla Santa Cruz tras las devastadoras inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño. El temporal dejó un saldo de más de 2 000 familias afectadas y múltiples viviendas destruidas tanto en sus estructuras internas como externas. Pese al despliegue de las autoridades locales, los trabajos resultan complejos y la preocupación entre los moradores aumenta frente a los pronósticos de nuevas precipitaciones en el archipiélago. Un reporte de Jairo Córdova.