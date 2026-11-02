Intensa tormenta eléctrica nocturna deja graves inundaciones y caída de árboles en Guayaquil

Durante la tarde del domingo 1 de noviembre y la madrugada de este lunes 2, Guayaquil enfrentó una prolongada y severa tormenta eléctrica que causó múltiples afectaciones en barrios y avenidas principales. El evento meteorológico provocó el desbordamiento de sistemas de drenaje, anegamientos de gran magnitud, caída de árboles sobre la calzada e impactos directos de rayos en varios puntos de la urbe. Un reportaje de Paula Kuhn.