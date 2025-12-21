El Biess tiene tres alternativas para aliviar créditos hipotecario; conozca los pasos para acceder

Los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que atraviesan dificultades para cumplir con el pago de su crédito hipotecario pueden acceder a mecanismos de solución.

El Banco del IESS (Biess) ofrece tres alternativas de alivio financiero que permiten reducir la cuota mensual o modificar las condiciones del préstamo.

Estas opciones están disponibles a través del 'simulador de arreglo de obligaciones' del Biess, alojado en el sitio web oficial de la entidad. Allí, los usuarios pueden conocer cuál de las alternativas se ajusta mejor a su situación económica.

Las tres opciones

El refinanciamiento : Está dirigido a clientes que presentan dificultades para cumplir con sus pagos o que muestran riesgo de incumplimiento. Este mecanismo permite modificar condiciones como el monto de la cuota mensual y el plazo del crédito, con el objetivo de facilitar el pago.

: Está dirigido a clientes que presentan dificultades para cumplir con sus pagos o que muestran riesgo de incumplimiento. Este mecanismo permite modificar condiciones como el monto de la cuota mensual y el plazo del crédito, con el objetivo de facilitar el pago. La reestructuración: Esto aplica cuando la deuda ya se encuentra vencida y la capacidad de pago del deudor está afectada. En este caso, el crédito original se cierra y se crea uno nuevo, que incluye el capital adeudado, los intereses y los valores por mora acumulados.

Esto aplica cuando la deuda ya se encuentra vencida y la capacidad de pago del deudor está afectada. En este caso, el crédito original se cierra y se crea uno nuevo, que incluye el capital adeudado, los intereses y los valores por mora acumulados. La novación: Está pensada para afiliados o jubilados que están al día en sus cuotas, pero desean cambiar las condiciones iniciales del préstamo. Bajo esta figura, se extingue la obligación original y se genera un nuevo crédito con términos distintos.

Pasos para acceder a alivios financieros en el préstamo hipotecario