El Biess tiene tres alternativas para aliviar créditos hipotecario; conozca los pasos para acceder
Quienes tengan problemas para cumplir con el pago del préstamo hipotecario del IESS, pueden acceder a mecanismos de solución.
El préstamo hipotecario permite comprar una vivienda propia, terreno, local comercial, oficina, consultorio, construir tu casa o departamento
Actualizada:
21 dic 2025 - 09:07
Los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que atraviesan dificultades para cumplir con el pago de su crédito hipotecario pueden acceder a mecanismos de solución.
El Banco del IESS (Biess) ofrece tres alternativas de alivio financiero que permiten reducir la cuota mensual o modificar las condiciones del préstamo.
Estas opciones están disponibles a través del 'simulador de arreglo de obligaciones' del Biess, alojado en el sitio web oficial de la entidad. Allí, los usuarios pueden conocer cuál de las alternativas se ajusta mejor a su situación económica.
Las tres opciones
- El refinanciamiento: Está dirigido a clientes que presentan dificultades para cumplir con sus pagos o que muestran riesgo de incumplimiento. Este mecanismo permite modificar condiciones como el monto de la cuota mensual y el plazo del crédito, con el objetivo de facilitar el pago.
- La reestructuración: Esto aplica cuando la deuda ya se encuentra vencida y la capacidad de pago del deudor está afectada. En este caso, el crédito original se cierra y se crea uno nuevo, que incluye el capital adeudado, los intereses y los valores por mora acumulados.
- La novación: Está pensada para afiliados o jubilados que están al día en sus cuotas, pero desean cambiar las condiciones iniciales del préstamo. Bajo esta figura, se extingue la obligación original y se genera un nuevo crédito con términos distintos.
Pasos para acceder a alivios financieros en el préstamo hipotecario
- Ingrese a www.biess.fin.ec y seleccione la opción 'Arreglemos'.
- De clic en 'Simulador - Arreglo de obligaciones'.
- Ingrese con su usuario y contraseña al sistema del Biess.
- En el menú de la izquierda, marque 'Arreglo de obligaciones' y elija la opción refinanciamiento, reestructuración o novación
- Aparecerán los datos de identificación. Seleccione aceptar y continuar.
- Autorice al Biess la consultar su información crediticia y el empleador para el descuento de los dividendos del crédito.
- En la pantalla aparecen los préstamos vigente. Seleccione el crédito con el que busca un arreglo de pago.
- Luego se desplegará un mensaje que confirma que si cumple con los requisitos para acceder a una solución de pago.
- Después debe declarar si tiene ingresos adicionales, pagos por pensiones alimenticias y registre el avalúo del inmueble. Con estos datos, el sistema determinará su capacidad de pago.
- Personalice el nuevo saldo del nuevo préstamo, elija el sistema de amortización (francesa o alemana) y los meses de plazo.
- Luego de clic en calcular y se desplegará un documento PDF con la simulación realizada. Fírmelo y envíelo al correo: arreglemos@biess.fin.ec.
