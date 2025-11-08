Consejos para mantener buen historial crediticio y acceder a créditos en Black Friday

Mantener un buen historial crediticio es clave para obtener créditos en tiendas y aprovechar ofertas de Black Friday

Con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, dos de los eventos comerciales más esperados del año, miles de ecuatorianos se preparan para aprovechar las promociones y descuentos que ofrecen las tiendas físicas y plataformas digitales.

Sin embargo, para muchos consumidores, el acceso a estas oportunidades depende directamente de su historial crediticio, un factor determinante que las instituciones financieras utilizan para aprobar créditos de consumo, aumentar líneas de tarjetas o facilitar compras a plazos.

En este contexto, mantener un historial crediticio saludable no solo mejora las posibilidades de obtener financiamiento, sino que también permite acceder a tasas de interés más favorables y condiciones de pago más flexibles.

Los expertos financieros coinciden en que la planificación y la responsabilidad en el manejo de las deudas son claves para aprovechar la temporada de descuentos sin poner en riesgo la estabilidad económica personal o familiar.

El historial crediticio refleja el comportamiento financiero de una persona: su capacidad de pago, puntualidad y responsabilidad. No se trata del monto de la deuda, sino de la constancia. Por eso, compromisos pequeños y manejables, como el pago de un teléfono móvil, pueden ser el primer paso para abrir nuevas oportunidades económicas.

“Construir un buen historial no requiere grandes préstamos. Lo importante es empezar y demostrar que se cumple con lo pactado”, explica Joaquín Dávalos, Country Manager de PayJoy Ecuador.

Este tipo de financiamiento permite que personas sin acceso previo a la banca, como trabajadores informales o jóvenes, comiencen a registrar su comportamiento de pago dentro del sistema.

Un buen historial crediticio se construye con hábitos

El impacto real está en el cambio de hábito. Cada pago puntual contribuye a mejorar el perfil financiero de las personas y, con ello, su acceso futuro a productos más grandes: créditos educativos, de vivienda o para emprendimientos.

A continuación consejos para mantener un buen historial crediticio tras las compras de black Friday y cyber monday

Cumpla puntualmente con sus pagos

El primer y más importante consejo es pagar a tiempo todas las obligaciones financieras. Retrasos, moras o incumplimientos pueden afectar negativamente el puntaje crediticio registrado en las centrales de riesgo.

Cada factura impaga o tarjeta con saldo pendiente se refleja en el historial, y aunque los montos sean pequeños, las demoras reiteradas reducen la confianza de las entidades bancarias.

Evite sobre endeudarse

Antes de aprovechar una oferta, es fundamental evaluar la capacidad de pago real. Los especialistas recomiendan que las deudas no superen el 30% de los ingresos mensuales, para mantener un margen de maniobra ante imprevistos. Endeudarse solo porque hay descuentos puede conducir a problemas financieros en los meses siguientes.

No cierre tarjetas de crédito sin planificación

Aunque pueda parecer una buena idea reducir el número de tarjetas, cerrarlas de forma abrupta puede afectar el historial crediticio, ya que disminuye la antigüedad del crédito y el nivel total de disponibilidad. En lugar de cancelarlas, se aconseja mantenerlas activas con consumos pequeños y pagos puntuales.

Supervise su historial y corrija errores

En Ecuador, entidades como el Buró de Crédito y Equifax permiten revisar gratuitamente el estado del historial financiero. Hacerlo con frecuencia ayuda a identificar errores, fraudes o reportes desactualizados, que podrían impedir la aprobación de un crédito justo en el momento de una compra importante.

Construya historial aunque no tenga crédito aún

Si nunca ha tenido una tarjeta o préstamo, una alternativa es empezar con productos financieros básicos, como tarjetas de crédito con cupos bajos o compras pequeñas a crédito en locales comerciales de ropa, electrodomésticos, celulares, etc.

Planifique sus compras de Black Friday y Cyber Monday

Finalmente, para esta temporada de promociones, es esencial establecer un presupuesto máximo y priorizar las compras realmente necesarias. Si se utiliza crédito, debe hacerse con conciencia del plazo de pago y la tasa de interés.