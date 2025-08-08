Probador de conciertos, de viajes...;¿qué son los 'Cool Jobs' y dónde encontrar ofertas?

Ser probador de playas en Australia es una de las opciones más buscadas entre los 'Cool Jobs'

Los 'Cool Jobs' son ofertas que no encajan en las categorías comunes del mercado laboral. Para acceder a ellos no se necesita un currículum impresionante ni experiencia.

Este tipo de empleos no ofrecen estabilidad ni promoción, pero quienes acceden a estas plazas pueden vivir experiencias únicas. En ocasiones es un puesto remunerado de forma temporal, pero en otroas puede ser un intercambio.

Los seleccionados reciben acceso exclusivo, viajes, productos y múltiples servicios a cambio de documentar y compartir su experiencia que puede servir para ofertar productos o servicios.

La popularidad de estos empleos surge con el 'boom' de la tecnología y redes sociales. Cada vez es más importante lo que se dice de los productos, servicios u otras actividades en el internet y esto marca su éxito o fracaso.

El 'empleo soñado', como muchos lo han catalogado, se puede encontrar en diversas páginas destinadas para publicar estas ofertas inusuales. Estas son:

CoolJobs.com : aquí encontrará empleos únicos en el mundo por sectores y regiones

: aquí encontrará empleos únicos en el mundo por sectores y regiones JobMonkey : tienen ofertas laborales de temporada, de aventura y con el entretenimiento.

: tienen ofertas laborales de temporada, de aventura y con el entretenimiento. InfoJobs Cool Jobs : está enfocada a promocionar empleos diferentes y originales en España. Entre las ofertas se encuentran probadores de montañas rusas o de viajes.

: está enfocada a promocionar empleos diferentes y originales en España. Entre las ofertas se encuentran probadores de montañas rusas o de viajes. Crimson Education - Coolest Jobs: expone una amplia oferta de los trabajos más geniales del mundo para recién graduados

¿Cuáles son los 'Cool Jobs' más curiosos y populares?

Desde probador de concierto hasta crítico de cine ofrecen las plataformas. A continuación una lista de los trabajos más curiosos y populares: