Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Probador de conciertos, de viajes...;¿qué son los 'Cool Jobs' y dónde encontrar ofertas?

Los 'Cool Jobs' se popularizaron en el mundo. La diversión y extravagancia marcan las ofertas más curiosas en internet. 

playas en Australia

Ser probador de playas en Australia es una de las opciones más buscadas entre los 'Cool Jobs'

Freepik

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

08 ago 2025 - 16:27

 Los 'Cool Jobs' son ofertas que no encajan en las categorías comunes del mercado laboral. Para acceder a ellos no se necesita un currículum impresionante ni experiencia.

Este tipo de empleos no ofrecen estabilidad ni promoción, pero quienes acceden a estas plazas pueden vivir experiencias únicas. En ocasiones es un puesto remunerado de forma temporal, pero en otroas puede ser un intercambio. 

Los seleccionados reciben acceso exclusivo, viajes, productos  y múltiples servicios a cambio de documentar y compartir su experiencia que puede servir para ofertar productos o servicios. 

La popularidad de estos empleos surge con el 'boom' de la tecnología y redes sociales. Cada vez es más importante lo que se dice de los productos, servicios u otras actividades en el internet y esto marca su éxito o fracaso. 

El 'empleo soñado', como muchos lo han catalogado, se puede encontrar en diversas páginas destinadas para publicar estas ofertas inusuales. Estas son: 

  • CoolJobs.com: aquí encontrará empleos únicos en el mundo por sectores y regiones
  • JobMonkey: tienen ofertas laborales de temporada, de aventura y con el entretenimiento.
  • InfoJobs Cool Jobs: está enfocada a promocionar empleos diferentes y originales en España. Entre las ofertas se encuentran probadores de montañas rusas o de viajes. 
  • Crimson Education - Coolest Jobs: expone una amplia oferta de los trabajos más geniales del mundo para recién graduados

¿Cuáles son los 'Cool Jobs' más curiosos y populares?

Desde probador de concierto hasta crítico de cine ofrecen las plataformas. A continuación una lista de los trabajos más curiosos y populares:

  • Probador de playas en Australia: el seleccionado debe ir a las playas por 10 díaz y realizar todas las actividades en el lugar para mostrar en sus redes y en las de la empresa. 
  • Probador de montañas rusas: deberá vivir la experiencia en cada montaña rusa desde diferentes partes de esta atracción turística. 
  • Catadora de helado o de snacks: los seleccionados recibirán este tipo de productos y comentarán sobre el sabor, los gustos y percepciones de cada uno de ellos. 
  • Probador de conciertos: Tiene una alta demanda, pero las personas escogidas tendrán un acceso exclusivo al evento para disfrutar de la experiencia. 
  • Probador de pagos con tarjeta a través del teléfono: la empresa proporcionará un monto económico para que seleccionado realice los pagos en diferentes lugares y cuente su experiencia. 
  • Probador de casas de lujo: los trabajadores acudirán a inmuebles de lujo y accederán a todos los servicios. Masajes, piscina y platos costosos son algunos de los beneficios que obtienen. 
  • Crítico de cine:  los críticos deben registrar lo que les gustó o les disgustó de la película o temas específicos de estas producciones.  
  • Diseñador de juegos: es considerado uno de los trabajos más geniales porque une la tecnología y diversión. 
  • Paracaidista en incendios forestales: necesariamente necesitan tener experiencia combatiendo incendios. La oferta se realiza en zonas de EE.UU.
  • Repartidor de cartas en Las Vegas:  los solicitantes deben poseer habilidades técnicas y conocimiento del juego, buenas habilidades de comunicación, destreza manual y la capacidad de sumar y contar fichas y efectivo rápidamente. Ganan un salario por hora y la mayor parte de los ingresos provienen de las propinas. 
  • Probador de videojuegos:  los seleccionados trabajan con videojuegos prelanzados para encontrar, informar y corregir fallas o errores en el juego.

