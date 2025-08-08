Probador de conciertos, de viajes...;¿qué son los 'Cool Jobs' y dónde encontrar ofertas?
Los 'Cool Jobs' se popularizaron en el mundo. La diversión y extravagancia marcan las ofertas más curiosas en internet.
Ser probador de playas en Australia es una de las opciones más buscadas entre los 'Cool Jobs'
08 ago 2025 - 16:27
Los 'Cool Jobs' son ofertas que no encajan en las categorías comunes del mercado laboral. Para acceder a ellos no se necesita un currículum impresionante ni experiencia.
Este tipo de empleos no ofrecen estabilidad ni promoción, pero quienes acceden a estas plazas pueden vivir experiencias únicas. En ocasiones es un puesto remunerado de forma temporal, pero en otroas puede ser un intercambio.
Los seleccionados reciben acceso exclusivo, viajes, productos y múltiples servicios a cambio de documentar y compartir su experiencia que puede servir para ofertar productos o servicios.
La popularidad de estos empleos surge con el 'boom' de la tecnología y redes sociales. Cada vez es más importante lo que se dice de los productos, servicios u otras actividades en el internet y esto marca su éxito o fracaso.
El 'empleo soñado', como muchos lo han catalogado, se puede encontrar en diversas páginas destinadas para publicar estas ofertas inusuales. Estas son:
- CoolJobs.com: aquí encontrará empleos únicos en el mundo por sectores y regiones
- JobMonkey: tienen ofertas laborales de temporada, de aventura y con el entretenimiento.
- InfoJobs Cool Jobs: está enfocada a promocionar empleos diferentes y originales en España. Entre las ofertas se encuentran probadores de montañas rusas o de viajes.
- Crimson Education - Coolest Jobs: expone una amplia oferta de los trabajos más geniales del mundo para recién graduados
¿Cuáles son los 'Cool Jobs' más curiosos y populares?
Desde probador de concierto hasta crítico de cine ofrecen las plataformas. A continuación una lista de los trabajos más curiosos y populares:
- Probador de playas en Australia: el seleccionado debe ir a las playas por 10 díaz y realizar todas las actividades en el lugar para mostrar en sus redes y en las de la empresa.
- Probador de montañas rusas: deberá vivir la experiencia en cada montaña rusa desde diferentes partes de esta atracción turística.
- Catadora de helado o de snacks: los seleccionados recibirán este tipo de productos y comentarán sobre el sabor, los gustos y percepciones de cada uno de ellos.
- Probador de conciertos: Tiene una alta demanda, pero las personas escogidas tendrán un acceso exclusivo al evento para disfrutar de la experiencia.
- Probador de pagos con tarjeta a través del teléfono: la empresa proporcionará un monto económico para que seleccionado realice los pagos en diferentes lugares y cuente su experiencia.
- Probador de casas de lujo: los trabajadores acudirán a inmuebles de lujo y accederán a todos los servicios. Masajes, piscina y platos costosos son algunos de los beneficios que obtienen.
- Crítico de cine: los críticos deben registrar lo que les gustó o les disgustó de la película o temas específicos de estas producciones.
- Diseñador de juegos: es considerado uno de los trabajos más geniales porque une la tecnología y diversión.
- Paracaidista en incendios forestales: necesariamente necesitan tener experiencia combatiendo incendios. La oferta se realiza en zonas de EE.UU.
- Repartidor de cartas en Las Vegas: los solicitantes deben poseer habilidades técnicas y conocimiento del juego, buenas habilidades de comunicación, destreza manual y la capacidad de sumar y contar fichas y efectivo rápidamente. Ganan un salario por hora y la mayor parte de los ingresos provienen de las propinas.
- Probador de videojuegos: los seleccionados trabajan con videojuegos prelanzados para encontrar, informar y corregir fallas o errores en el juego.
