¿Cuáles son los requisitos participar en el proyecto de Enner Valencia en Ecuador?

Enner Valencia, de Ecuador, al celebrar un gol en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Argentina.

Con el objetivo de transformar la vida de varios ecuatorianos, este lunes 27 de abril del 2026 se anunció que no serán seis, sino 13 negocios de Ecuador elegidos para ser remodelados, bajo el proyecto personal impulsado por el delantero de La Tri, Enner Valencia.

En una rueda de prensa, se informó que la billetera móvil Deuna se suma a esta iniciativa del máximo goleador ecuatoriano y se explicó el proceso para participar.

¿Cómo participar en el proyecto de Enner Valencia?

Subir un video a TikTok contando por qué tu negocio debería ser uno de los seleccionados.

a TikTok contando por qué tu negocio debería ser uno de los seleccionados. Etiqueta a @ennerValencia1 y a @deuna_app

a @ennerValencia1 y a @deuna_app Usa el hashtag: #EsaVentaNoSePierde

La motivación de Enner fue cumplir los sueños de muchas personas con historias similares a la de él. "Son historias muy parecidas a la mía, personas que vienen de abajo, que tienen un sueño por cumplir", dijo el delantero tricolor.

En tanto que Daniela Díaz, Band Lead de Deuna, aseguró que eligieron 13 negocios porque es el número que representa al delantero ecuatoriano. "Es un número que nos ha traído tanta felicidad", dijo.

Enner Valencia y sus expectativas para el Mundial 2026

Finalmente, el futbolista del Pachuca de México se refirió a las emociones y la ilusión previo al Mundial 2026. "Estamos muy ilusionados, sabemos la responsabilidad que tenemos de representar muy bien a nuestro país. Este va a ser un Mundial muy especial, sabemos que podemos hacer cosas importantes", aseguró Enner.