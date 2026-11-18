Talleres gratuitos de fotográfia en Quito y Cuenca a fines de noviembre

Fotógrafos aficionados, emergentes y creadores audiovisuales de Ecuador tienen una nueva oportunidad de acceder a formación sin costo.

Los próximos 24 y 25 de noviembre de 2026 se desarrollarán dos talleres presenciales y gratuitos en Cuenca y Quito, enfocados en brindar herramientas prácticas para estructurar proyectos y postular a certámenes internacionales de fotografía y cortometrajes.

Las sesiones estarán guiadas por dos fotógrafas ecuatorianas galardonadas a escala global, quienes compartirán claves sobre curaduría, selección de imágenes y preparación de propuestas competitivas.

Fechas, horarios y sedes en Cuenca y Quito

Quienes deseen asistir deberán acudir a las siguientes ubicaciones según su ciudad:

Cuenca: Se desarrollará el martes 24 de noviembre , de 10:00 a 12:00 , en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). La charla estará a cargo de María Fernanda García , ganadora del segundo lugar en los Latin America Professional Awards .

Se desarrollará el , de , en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). La charla estará a cargo de , ganadora del segundo lugar en los . Quito: Se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 14:30 a 18:00, en el Salón de la Provincia del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pichincha. La jornada contará con la ponencia de Isadora Romero, ganadora en la categoría Medioambiente de Sony World Photography Awards 2026.

Paso a paso: ¿cómo inscribirse gratuitamente?

El acceso a ambos encuentros no tiene costo, pero requiere un registro previo en línea debido al aforo de los auditorios. Para asegurar un cupo, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al formulario digital según su ciudad: Inscripciones Quito

Inscripciones Cuenca Llenar el formulario con el nombre completo, correo electrónico de contacto y perfil creativo Enviar el registro y verificar el correo de confirmación para presentar el pase al ingresar al evento

Durante las capacitaciones se explicarán los requisitos para postular de forma gratuita a dos concursos globales: World Photography Awards y Future Filmmaker Awards, los cuales entregan incentivos económicos de hasta USD 25 000, equipamiento profesional y viajes a Londres para las ceremonias de premiación.