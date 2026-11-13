¡John Wick llega a Teleamazonas! Las cuatro películas de la saga se transmitirán desde este domingo 15 de noviembre 

Teleamazonas transmitirá las cuatro películas principales de John Wick desde el domingo 15 de noviembre de 2026.

La acción se apodera de Teleamazonas. Desde este domingo 15 de noviembre de 2026, transmitiremos las cuatro películas de la exitosa saga de John Wick, protagonizada por el actor estadounidense Keanu Reeves.

La franquicia, que comenzó en 2014, sigue la historia de un antiguo asesino profesional que intenta dejar atrás su pasado, pero termina enfrentándose nuevamente a un peligroso mundo criminal.

Con impresionantes escenas de combate, persecuciones y una historia llena de venganza y lealtades, John Wick se ha convertido en una de las sagas de acción más reconocidas del cine contemporáneo.

¿De qué trata la saga de John Wick?

Todo comienza cuando John Wick, un asesino retirado, pierde lo último que lo conectaba emocionalmente con su esposa fallecida, una perrita que ella le había dejado como regalo.

Este hecho desencadena una historia de venganza que lo lleva a enfrentarse con peligrosas organizaciones criminales.

A lo largo de las películas, el protagonista descubre que escapar de su pasado será mucho más difícil de lo que imaginaba.

La saga también presenta un universo de asesinos profesionales que se rigen por códigos propios, con organizaciones secretas y lugares como el Hotel Continental, un espacio donde existen reglas que incluso los criminales deben respetar.

¿Dónde ver John Wick en vivo y en directo?

Los fanáticos de la acción podrán disfrutar de las cuatro películas a través de la señal de televisión de Teleamazonas y en vivo por nuestra página web.

Para seguir la transmisión por Internet, ingresa a Teleamazonas.com, en la sección En Vivo.

La plataforma cuenta con las señales de Quito y Guayaquil. Para acceder a la transmisión en vivo es necesario registrarse gratuitamente, según las condiciones del sitio web.

La cita es todos los domingos, a las 22:00, desde el 15 de noviembre. Cuatro películas para vivir la historia completa de John Wick por Teleamazonas.