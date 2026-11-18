La esperada nueva entrega del videojuego llegará este jueves 19 de noviembre.

Después de 13 años de espera, filtraciones y dos aplazamientos, los seguidores de Grand Theft Auto podrán jugar la sexta entrega de la saga.

El lanzamiento de GTA VI está previsto para este jueves 19 de noviembre, a partir de la medianoche en cada país.

Nueva Zelanda fue uno de los primeros territorios en acceder al videojuego.

Solicitudes de días libres

La expectativa también se refleja en el ámbito laboral. Según la plataforma RH Remote, las solicitudes de días libres para el 19 de noviembre aumentaron un 32% a escala mundial.

En Estados Unidos, se estima que cerca de 1,5 millones de trabajadores podrían pedir permiso para dedicar la jornada al estreno.

Grand Theft Auto VI pre-loading is now available for everyone who has pre-ordered. If you still have yet to pre-order, now’s the time to make sure you're prepared for November 19: https://t.co/LUoPLobocD https://t.co/TLtJUSFBwN — Rockstar Games (@RockstarGames) November 10, 2026

GTA VI: el videojuego que mueve millones antes de su estreno

Aunque Rockstar Games todavía no ha publicado las cifras oficiales de reservas, el sitio especializado Sensor Tower estima que las ventas anticipadas superan los 15 millones de unidades y generaron más de 1 500 millones de dólares.

El desarrollo del juego habría costado entre 1 000 y 1 500 millones de dólares, según estimaciones de analistas.

La firma británica Omdia calcula que GTA VI podría alcanzar los 3 200 millones de dólares en ventas hasta finales de 2026.

La estrategia de promoción también se extendió fuera de la industria de los videojuegos, con campañas publicitarias en grandes ciudades y adelantos difundidos en plataformas de entretenimiento.

¿Qué novedades trae el nuevo Grand Theft Auto?

La historia sigue a una pareja inspirada en Bonnie y Clyde que intenta sobrevivir en Vice City, una ciudad ficticia basada en Miami.

El juego estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, con un mundo abierto que permite conducir vehículos, pilotar aviones y realizar distintas actividades.

Entre las novedades destaca un mayor nivel de realismo en los personajes y sus entornos.

La expectativa también se trasladó a la crítica especializada. Las primeras reseñas recopiladas por Metacritic le otorgaron una media de 99 sobre 100, según el centenar de valoraciones citado en la información del lanzamiento.

Además, el videojuego recibió ocho nominaciones a los Game Awards, cuya ceremonia se realizará el 10 de diciembre.

REMINDER: The deadline to join the Grand Theft Auto VI: The Festival ticket lottery is today at 4 p.m. ET. Sign up with an active https://t.co/qP4kX93l4n account. Winners randomly selected and contacted with access codes by 7 p.m. ET. 2 tickets per code. https://t.co/PlMKmiTBVb https://t.co/yHhCDA75dN — Rockstar Games (@RockstarGames) November 10, 2026

El estreno llega después de varios problemas para Rockstar Games, entre ellos la difusión de videos filtrados y los dos cambios de fecha.

La empresa también enfrenta cuestionamientos laborales en Reino Unido, donde más de 1 600 empleados votan sobre el reconocimiento de un sindicato, mientras continúa la disputa por el despido de 23 trabajadores en 2025.

La saga, además, ha recibido críticas por la representación de la violencia y de las mujeres.