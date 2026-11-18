Los ecuatorianos afiliados voluntariamente al IESS en el exterior pueden solicitar créditos hipotecarios de hasta USD 136.213,20 para comprar vivienda nueva o usada en Ecuador.

Los ecuatorianos residentes en el exterior ya pueden solicitar un préstamo hipotecario para adquirir vivienda nueva o usada en Ecuador.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) lanzó este miércoles 18 de noviembre de 2026 el Plan Credicasa Migrantes, un producto dirigido financiero a los afiliados voluntarios que viven fuera del país.

El crédito ofrece montos que van desde los USD 65 000 hasta los USD 136 213,20, a un plazo máximo de 25 años, con una tasa de interés anual del 7% para viviendas nuevas y del 7,5% para casas usadas.

Además, la operación no requiere garantía ni codeudor, ya que el propio inmueble funciona como respaldo crediticio.

Requisitos para aplicar al crédito

Para calificar al Plan Credicasa Migrantes, los interesados deben cumplir con tres condiciones básicas:

Afiliación y residencia: Ser afiliado voluntario al IESS y residir en el exterior.

Ser afiliado voluntario al y residir en el exterior. Aportaciones: Contar con 36 aportaciones acumuladas , de las cuales las últimas 13 deben ser consecutivas (anteriormente se exigían las 36 de forma ininterrumpida).

Respaldo de remesas: Presentar comprobantes formales de envío de remesas correspondientes a los últimos 13 meses .

Paso a paso: ¿cómo realizar la solicitud?

El trámite se inicia de forma digital desde cualquier país siguiendo este procedimiento:

Simulación: Ingresar al portal oficial del Biess y calcular el monto al que puede acceder según su perfil.

Ingresar al portal oficial del Biess y calcular el monto al que puede acceder según su perfil. Cita virtual: Agendar en línea una atención por videollamada con un asesor de la entidad.

Notificación: Esperar la confirmación y respuesta del banco a través del correo electrónico registrado.

Apoderado en Ecuador: Para formalizar la solicitud del crédito, el solicitante deberá designar un apoderado en Ecuador mediante un poder notariado .

Una vez entregada y validada toda la documentación, el Biess estima un plazo aproximado de 40 días para efectuar el desembolso.

Montos de financiación y cálculo de pago

El porcentaje que cubre el banco depende del valor comercial de la propiedad (con un tope máximo de avalúo de USD 170.255,50), por lo que el comprador deberá cubrir entre el 10 % y el 20 % de entrada:

El Biess financia entre el 80 % y el 90 % del valor de la vivienda para los afiliados voluntarios en el exterior, dependiendo del valor comercial del inmueble. Generado con IA

¿Cómo se calcula la capacidad de endeudamiento?

El Biess permite comprometer hasta el 40 % de los ingresos netos del afiliado.

Para calcular este valor, la entidad suma el ingreso registrado en la afiliación voluntaria más el promedio mensual de las últimas 13 remesas enviadas al país, y resta las deudas vigentes en el buró de crédito.

Por ejemplo, si un migrante reporta un ingreso de USD 700 al IESS, envía un promedio de USD 900 en remesas al mes y tiene gastos financieros por USD 150, su capacidad máxima de pago mensual será de USD 531 .