Del 23 al 29 de noviembre la capital se activa con una agenda que da inicio a las fiestas de Quito.

Las celebraciones a la ‘Carita de Dios’ empiezan a tomar color con encuentros tradicionales como el esperado campeonato de cuarenta, desfiles que recorren distintos puntos de la ciudad y la elección de la Reina de Quito.

Estos eventos concentran la atención pública y marcan el pulso de las celebraciones por un nuevo aniversario de fundación de la ciudad.

Estas son las actividades programadas:

Elección Reina de San Francisco de Quito

La elección de la Reina de San Francisco de Quito se celebrará este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de Quito.

La elección de la reina es uno de los eventos clave que dan inicio oficial a las celebraciones por los 492 años de fundación de la capital.

La gala tiene previsto iniciar a las 19:00, mientras que la ceremonia principal arrancará a las 20:00. El evento será transmitido por la señal de Teleamazonas y sus plataformas digitales.

El certamen, organizado por la Fundación Reina de Quito, mantiene su enfoque centrado en la labor social y el voluntariado en beneficio de la ciudad.

Durante la gala, la nueva soberana recibirá la corona denominada “Ala de Quito”, una joya inspirada en la Virgen del Panecillo y diseñada por Wendy Román.

Los Mercados Saludan a Quito

El tradicional desfile “Los Mercados Saludan a Quito” se realizará este miércoles 25 de noviembre de 2026. El evento empezará a las 08:00, en el Centro Histórico y contará con acceso libre para toda la ciudadanía.

La jornada reunirá a delegaciones, comparsas y comerciantes de 52 mercados, ferias y plataformas de la ciudad, quienes llenarán de música, color y tradición las calles céntricas hasta alrededor de las 13:00.

El recorrido iniciará en el parque Benito Juárez, intersección de las calles Río de Janeiro y Venezuela, avanzará por la calle Venezuela hasta tomar la calle Sucre y culminará en la plaza San Francisco.

En este punto se desarrollará un show artístico abierto al público entre las 10:00 y las 18:00.

Preliminares del Mundial de 40

Del 23 al 29 de noviembre, Quito vivirá la emoción del tradicional juego de naipes con el inicio de las series eliminatorias del Campeonato Mundial de 40.

En esta etapa inicial, las parejas inscritas competirán por asegurar su cupo hacia las siguientes fases del torneo, convocando a barrios, vecinos y comunidades a sumarse a la fiesta.

Las rondas preliminares se desarrollarán a partir de las 11:00 en distintos puntos del Distrito Metropolitano, incluyendo unidades educativas, Casas Somos, centros 60 y Piquito, así como en los espacios culturales de la Red Metropolitana de Cultura y de la Fundación Museos de la Ciudad.