Un total de 151 robots humanoides realizaron una danza sincronizada en Shenzhen, China, y establecieron un nuevo récord mundial Guinness.

Un total de 151 robots humanoides establecieron un nuevo récord mundial Guinness al realizar una coreografía sincronizada en las calles de Shenzhen, China, el martes 17 de noviembre de 2026.

La presentación superó la marca anterior de 110 robots, establecida en octubre de este año en la ciudad china de Jinan. Un representante oficial de Guinness World Records confirmó que las 151 máquinas completaron la actuación.

¿Cómo son los robots que lograron el récord?

El espectáculo estuvo liderado por el T800, un robot humanoide desarrollado por la empresa china EngineAI, diseñado para realizar movimientos de alta precisión y mantener el equilibrio durante actividades complejas.

Veinte unidades de tamaño real encabezaron la presentación, demostrando su capacidad para ejecutar movimientos coordinados y de alta energía.

Cada T800 mide aproximadamente 1,73 metros de altura y pesa 75 kilogramos, dimensiones similares a las de una persona adulta.

La empresa desarrolla estos robots para aplicaciones que van desde el entretenimiento y los servicios comerciales hasta tareas de fabricación industrial.

China exhibe sus avances tecnológicos ante el mundo

La presentación se realizó en Shenzhen, uno de los principales centros tecnológicos de China, en el contexto de las actividades relacionadas con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El evento permitió mostrar los avances de la robótica humanoide, especialmente en coordinación de movimientos y ejecución simultánea de tareas.

El récord también refleja el interés de las empresas chinas por desarrollar máquinas que, además de participar en espectáculos, puedan realizar actividades en entornos comerciales e industriales.