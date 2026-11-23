Una perrita reaccionó cuando una niña comenzó a hundirse en la piscina

Un momento que pudo terminar en tragedia tuvo como protagonista a Tereza, una perrita que reaccionó cuando una niña comenzó a hundirse en una piscina en Brasil.

El animal se acercó rápidamente a la menor y permaneció a su lado mientras tenía dificultades para mantenerse a flote.

El episodio ocurrió el 20 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa a la pequeña ingresar sola al agua y, segundos después, comenzar a tener problemas para mantenerse en la superficie.

Ante la situación, Tereza ingresó a la piscina y se mantuvo junto a la niña hasta que llegaron adultos para sacarla del agua. La grabación muestra la reacción del animal durante los momentos de mayor tensión.

El episodio ocurrió el 20 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa a la pequeña ingresar sola al agua y, segundos después, comenzar a tener problemas para mantenerse en la superficie.

Ante la situación, Tereza ingresó a la piscina y se mantuvo junto a la niña hasta que llegaron adultos para sacarla del agua. La grabación muestra la reacción del animal durante los momentos de mayor tensión.