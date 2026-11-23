Video muestra cómo una perrita ayudó a salvar a una niña que se ahogaba en Brasil
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que "Tereza" la Golden retriever ingresó a una piscina y permaneció junto a la menor de edad mientras llegaban adultos para rescatarla.
Una perrita reaccionó cuando una niña comenzó a hundirse en la piscina
Captura de video
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Actualizado:
23 nov 2026 - 16:45
Un momento que pudo terminar en tragedia tuvo como protagonista a Tereza, una perrita que reaccionó cuando una niña comenzó a hundirse en una piscina en Brasil.
El animal se acercó rápidamente a la menor y permaneció a su lado mientras tenía dificultades para mantenerse a flote.
El episodio ocurrió el 20 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa a la pequeña ingresar sola al agua y, segundos después, comenzar a tener problemas para mantenerse en la superficie.
Ante la situación, Tereza ingresó a la piscina y se mantuvo junto a la niña hasta que llegaron adultos para sacarla del agua. La grabación muestra la reacción del animal durante los momentos de mayor tensión.
El episodio ocurrió el 20 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa a la pequeña ingresar sola al agua y, segundos después, comenzar a tener problemas para mantenerse en la superficie.
Ante la situación, Tereza ingresó a la piscina y se mantuvo junto a la niña hasta que llegaron adultos para sacarla del agua. La grabación muestra la reacción del animal durante los momentos de mayor tensión.
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