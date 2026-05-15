¿Omar Carabalí al Mundial 2026? FIFA habilitó al guardameta para poder jugar por Ecuador

La Selección Ecuatoriana de Fútbol podría sumar una nueva e inesperada variante en la portería de cara a la Copa del Mundo 2026. Tras confirmarse la aprobación de su cambio de federación por parte de la FIFA, el guardameta Omar Carabalí quedó legalmente habilitado para vestir la camiseta de "La Tri".

La resolución de la Sala del Estatuto del Jugador extinguió cualquier traba, otorgándole al futbolista de 28 años la elegibilidad inmediata para ser considerado por el cuerpo técnico nacional.

El estratega de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha seguido de cerca la evolución del arquero del Club Deportivo O'Higgins, con quien incluso mantuvo diálogos previos para manifestarle su interés dentro del proceso de renovación del plantel.

Ante la indiscutible titularidad de Hernán Galíndez, el cuerpo técnico busca alternativas sólidas y competitivas que disputen el segundo y tercer puesto bajo los tres palos, un espacio donde las actuaciones de Carabalí en el exigente campeonato chileno han ganado un peso importante.

A pesar de haber formado parte de los procesos juveniles de la selección de Chile y de haber integrado el banco de suplentes de "La Roja" en las pasadas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el reglamento del ente rector del fútbol mundial jugó a favor del golero nacido en Guayaquil.

Al no haber sumado minutos en ningún compromiso oficial de clase A con el combinado absoluto chileno, Carabalí aplicó con éxito al trámite que hoy lo devuelve deportivamente a su país de origen.

La expectativa se traslada ahora a las oficinas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que mantiene bajo estricta reserva la prelista de 55 futbolistas bloqueados para la cita mundialista.

Con los plazos reglamentarios en cuenta regresiva, Beccacece tendrá la última palabra entre el 30 de mayo y el 2 de junio, fechas límite en las que deberá recortar la nómina y presentar la lista definitiva de 26 convocados que buscarán hacer historia en el torneo más importante del planeta.