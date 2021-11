Al menos 26 muertos y una veintena de desaparecidos por las lluvias en India

Al menos 26 personas murieron y una veintena permanecen desaparecidas por las lluvias torrenciales que afectan esta semana al estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, mientras disminuyen las precipitaciones en la región.

Pudi Srihari, portavoz del jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, explicó esta sábado a Efe que el número de fallecidos asciende al menos a 19, con siete muertes ocurridas en el distrito de Chittoor y doce en el de Kadapa.

La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) informó en Twitter de la muerte de al menos otras seis personas al derrumbarse un edificio «por las intensas lluvias» en el distrito de Anantapur, donde otras nueve personas fueron rescatadas con vida.

Andhra Pradesh | 3 children & an aged woman died in the Kadiri town of Anantapur district after an old 3-story building collapsed due to heavy rains late at night. Rescue operation underway. Over 4 people still trapped inside the building rubble: Circle Inspector Satyababu pic.twitter.com/cFx0zBvRwx

La Policía de Andhra Pradesh reveló además que uno de sus agentes murió esta mañana ahogado en el distrito de Nellore mientras participaba en las labores de rescate en un poblado.

Salute to the brave men of the @IAF_MCC team for once again carrying out a successful rescue mission to save the precious lives of those caught in the floods caused by the incessant rains in #AndhraPradesh!



Bharat is proud of you! pic.twitter.com/9gjOBdmaF1