Un sismo se registró en Cuenca la madrugada de este domingo 13 de septiembre

El epicentro del sismo, registradi este 13 de septiembre, ocurrió a 16.22 kilómetros de Cuenca

Un sismo de magnitud 3.3 se registró la madrugada de este domingo 13 de septiembre de 2026 en la provincia de Azuay, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telurico ocurrió a las 02:52 y tuvo su epicentro a 16.22 kilómetros de Cuenca. El sismo se registró a 86 kilómetros de profundidad.

El miércoles 2 de septiembre, el Instituto Geofísico también reportó dos temblores de magnitud 3.2 y 3.7 en Bucay y La Troncal respectivamente. Y el 10 de septiembre hubo un sismo de 5.4 cerca de Morona Santiago.

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.