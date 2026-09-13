Flores amarillas: ¿por qué se regalan el 21 de marzo y el 21 de septiembre?

El fenómeno de las flores amarillas: De una serie de televisión a la viralidad en redes sociales

Girasoles, rosas y gerberas amarillas vuelven a posicionarse como las grandes protagonistas cada 21 de septiembre.

Esta costumbre, impulsada masivamente por la cultura pop y las redes sociales, relaciona directamente estos arreglos florales con el amor, la ilusión y los nuevos comienzos.

Sin embargo, el interrogante sobre el origen de esta práctica y el motivo por el cual se celebra en dos fechas específicas del año sigue latente entre miles de personas.

La tradición nació con la serie "Floricienta"

La explicación más extendida y aceptada se remonta a la producción argentina Floricienta, estrenada en 2004.

En la trama, la historia central y la música —especialmente la canción “Flores amarillas”— giraban en torno al anhelo y la ilusión de recibir este detalle por parte de la persona amada.

Con el paso de los años, esta referencia televisiva migró con fuerza hacia plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook, transformándose en una tradición de alcance masivo.

Cada llegada de la fecha, las publicaciones de ramos, expectativas y celebraciones se multiplican de forma exponencial en el entorno digital.

¿Por qué son dos fechas al año?

Las fechas elegidas guardan una conexión directa con los cambios de estación y los equinoccios.

Mientras el 21 de marzo marca el inicio de ciclos en el hemisferio norte, septiembre está asociado con el equinoccio homónimo.

En naciones del hemisferio sur como Argentina, Uruguay y Paraguay, septiembre coincide con la llegada de la primavera, motivo por el cual el 21 de septiembre se abraza con fuerza como un símbolo de nuevos comienzos y ramos amarillos.

¿Cómo se vive la tendencia en Ecuador?

En el contexto ecuatoriano, la realidad geográfica es distinta al estar situado sobre la línea ecuatorial, lo que impide experimentar las cuatro estaciones de la misma manera que en las regiones templadas.

Adicionalmente, en este 2026, el equinoccio de septiembre se registrará oficialmente el día 22, por lo que el 21 no coincide de forma exacta con el evento astronómico.

Pese a ello, la tradición se arraiga cada vez más gracias al poder de la influencia cultural y digital.

El color amarillo simboliza alegría, amistad, energía, juventud y afecto. La faceta más romántica, heredada de la televisión, vincula las flores con la ilusión de construir un futuro en pareja.