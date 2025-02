Actualizado 09:06

«La situación de Ucrania en este momento es extremadamente grave. La situación de Ucrania, dentro de la circunstancia actual, es prácticamente desesperada,», dijo Alan Cathey, experto en temas internacionales.

«Es una guerra en la cual se han producido miles de muertos de lado y lado. Una enorme destrucción en Ucrania de estructuras civiles, de infraestructuras eléctricas, que han sido el objetivo principal de los ataques rusos», analizó sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia este lunes 24 de febrero del 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Hizo referencia al contexto político que se vive en Ucrania. «Las dificultades para llevar adelante una elección en la situación de guerra que vive Ucrania son difíciles. Colas de la gente yendo a votar, mientras los misiles rusos siguen cayéndoles encima. O sea, es realmente un pedido bastante insensato.

Planteó una interrogante: ¿qué es lo que le interesa a Trump? «Una playa bonita para poder construir unos casinos encima de los cementerios, en el caso de Gaza. Y en el caso de Ucrania, unas tierras raras que requiere que con eso le paguen la ayuda militar que puede dar», manifestó.

Detalló lo que pasa con Europa. «Claramente se ve las intenciones rusas y la manera en que Rusia lleva adelante las cosas y Europa no hace nada. Básicamente, no toma una actitud precautoria de defenderse, de recrear su industria de recrear sus fuerzas armadas. Y llegamos al momento actual en el que toda Europa junta, no produce un quinto de las municiones que produce Rusia«, alertó.

