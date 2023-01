Aluvión: Huérfanos,viudas, afectados y barrios sin atención tras un año

El lodo arrasando con todo a su paso; llevándose vehículos, contenedores de basura, árboles, postes. Llevándose personas y animales a toda velocidad. Gritos y llantos de desesperación. Así son las imágenes de dolor, destrucción y muerte, que no se borrarán de la mente de los habitantes de La Comuna y La Gasca en Quito.

Este martes 31 de enero del 2023 se cumple un año del aluvión. La tragedia que enlutó a la capital se originó con un río de lodo y piedras que bajó desde la quebrada El Tejado. Un nivel inesperado de precipitaciones provocó deslizamientos de tierra en esa zona.

En medio de la lluvia, una noche trágica se vivió mientras familias eran evacuadas y personas permanecían desaparecidas. Equipos de rescate ayudaban a personas heridas y, lamentablemente, encontraban a las fallecidas

Sus rostros todavía permanecen en una de las mallas de la cancha de La Comuna. Alrededor de las 18:00 de ese 31 de enero del 2022, quienes estaban en ese sitio se llevaron la peor parte. El lodo se llevó todo, desde la estructura del escenario deportivo hasta las personas que estaban en él.

Las autoridades informaron que la estructura que debía contener el aluvión recibió ocho veces más del que podía captar. Bajo todo ese material que descendió hacia la zona poblada quedaron 28 vidas, frente a las que varios pobladores manifestaron su impotencia, al no haber podido salvarlas.

14 huérfanos y 10 viudas

Margarita, Rosy, Wilmer, Ramiro, César. Son algunos de los nombres de los fallecidos, entre los que hay hijos, amigos, madres, padres, sustentos de hogar que tras el aluvión dejaron un vacío que no se puede llenar.

Hace un año, Janeth perdió a su hermana y a su cuñado en la tragedia. Ellos dejaron tres hijos en la orfandad, una de ellas de ocho años. “Mi sobrina es muy valiente. Ella es la que nos da fuerzas. No le gusta que lloremos, tratamos de no hacerlo frente a ellos, pero no es fácil ver a mis sobrinos sin sus padres”.

El aluvión dejó a 10 mujeres viudas y a 14 niños huérfanos. Las madres han triplicado sus esfuerzos para sacarlos adelante, ya que -cuentan- no recibieron la ayuda que les prometió el Municipio. “Yo soy una sobreviviente, recién este año pude empezar a trabajar”, dice Lorena Cortés.

Ella se quedó viuda, con cuatro hijos. Cuenta que le ofrecieron cubrir la educación de los niños, pero no se cumplió. “Dijeron que nos iban a dar becasen las escuelas municipales, pero solo nos ofrecían el cupo y las becas es algo muy diferente”

Entre las promesas también está el bono de orfandad, que -aseguran- tampoco recibieron. “No tenemos nada. ¿Cómo madres qué podemos hacer? Tenemos que sacar adelante a nuestros hijos”, dijo otra madre.

La Secretaría de Inclusión trabaja en un plan para dar negocios sustentables a las mujeres y mejorar su economía. Teleamazonas solicitó una entrevista a esa entidad municipal, la cual informó que este martes presentarán el balance de acciones realizadas para apoyar a este grupo.

Afectados sin recuperación ni atención

Patricio Sanguña perdió todo lo que había en el primer piso de su casa, n donde había adecuado una oficina para su empresa de telecomunicaciones. Un año después, él no ha podido recuperarse de las pérdidas económicas que sufrió aquel 31 de enero del 2022. “Es una fecha que no se quisiera recordar porque fue bien triste, perdimos mucho”.

Poco a poco, Patricio logró reconstruir el primer piso, a través de préstamos, por lo que deberán pasar años para recuperarse. Incluyendo su camioneta, calcula que sus pérdidas ascienden a USD 60 000. “Si la casa no tenía una estructura sólida, el aluvión le habría destruido, pero quedó en esqueleto”.

Javier y su familia no corrieron la misma suerte. Su casa quedó inhabitable por los daños irreparables que sufrió hace un año. En el primer piso vivían su nuera y nietos y en el segundo inquilinos. Otro bloque de construcción fue completamente borrado por el aluvión “Un arquitecto me hizo el avalúo de mis pérdidas y aproximadamente es de USD 100 000”.

El hombre recibió material de construcción del municipio. Sin embargo, no pudo utilizarlo ni para levantar el muro que cerca su casa. “Me dieron bloques de ocho centímetros que no podía poner y unas columnas prefabricadas que son muy delgadas y no podía usar por la altura de mi muro”.

El departamento de Karina se ubica al borde de la quebrada El Tejado y también quedó inhabitable. Al día siguiente del aluvión se mudó a una vivienda arrendada y desde entonces busca ser reubicada, pero tras un año eso no se ha concretado. “Nos han dicho que nos van a ayudar con USD 200 para el arriendo por un año o el tiempo que tome la construcción de la vivienda, firmamos un acta”.

Los afectados consideran que toda la ayuda ofrecida no se ha cumplido. Teleamazonas solicitó una entrevista a la Secretaría de Seguridad, encargada del plan de relocalización y que cuenta con el total de viviendas afectadas, pero por cuestiones de agenda, el pedido no fue atendido.

