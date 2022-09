La viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, defendió los avances alcanzados hasta el momento en las mesas de diálogo con sectores indígenas.

En el segmento de entrevistas de 24 Horas, la funcionaria dijo que se trata de un proceso que ha enseñado que el diálogo franco, directo y transparente da resultados.

«El saldo de más de 40 acuerdos logrados en cuatro mesas temáticas cerradas hasta el momento; una mesa que continúa en desarrollo y dos mesas adicionales, son una evidencia que el diálogo funciona», dijo.

Sin embargo, también afirmó que el Gobierno no puede asistir a mesas de diálogo y responder de manera obsecuente a todas las peticiones.

«Con información técnica, el Gobierno puede plantear propuestas y negarse cuando hay propuestas inviables». Así, mencionó que no se puede aprobar temas que van contra las normas económicas, procesos medioambientales, que no sea técnico o que no responda a las competencias».

Mesas con acuerdos

Para Ana Changuín, una de las mesas más complejas es la de focalización de subsidios. No obstante, resalta que es importante que se mantenga abierta.

También recalca que cuando no hay acuerdos totales se cierra las mesas con un adicional: divergencias.

«Hemos logrado cerrar las mesas de control de precios, fomento productivo, energía y recursos naturales no renovables y banca pública. Las divergencias constan en las actas», explicó.

«Aún las propuestas que hemos hecho y las alternativas que no han sido acogidas y que ellos no han querido (las organizaciones), que consten dentro de los acuerdos, también las vamos a cumplir. Nosotros también vamos a llevar a cabo alternativas que hemos propuesto en el marco de lo que ellos han solicitado en las mesas. Pero que nosotros, en el marco de lo posible hemos llevado alternativas, también vamos a procurar que se cumplan».

«Las alternativas que hemos presentados no son para tres organizaciones representadas. Las alternativas han sido para los 18 millones de ecuatorianos que necesitan cambios y verse beneficiados de las mesas de diálogo amplio», explicó.

¿Posibles nuevas paralizaciones?

Para Ana Changuín el Gobierno está trabajando y cumpliendo de manera responsable y honorable a los acuerdos del acta por la paz.

Así, «Nos parece irresponsable siquiera pensar en nuevas movilizaciones cuando están transcurriendo las mesas de diálogo», afirmó.

«No actuamos por presiones, estamos actuando de buena fe. El Gobierno participa en las mesas todos los días con la real convicción del diálogo, con propuestas serias, escucha activa a ciudadanos y organizaciones», explicó.

También en otras noticias: