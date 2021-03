Anciana se defiende de un golpe y manda al hospital a su agresor

En San Francisco se reportó ataques a una anciana y un anciano y la Policía ya investiga la relación entre estos episodios.

Xiao Zhen Xie vive desde hace 26 años en San Francisco, Estados Unidos, y fue agredida esta semana por un desconocido mientras esperaba en una esquina a que cambiara el semáforo para poder cruzar la calle.

Mientras la mujer, de 76 años de edad, esperaba en la esquina, un hombre se acercó y le lanzó un golpe, sin razón aparente, en el ojo izquierdo, lo que provocó la reacción de la anciana que golpeó a su agresor.

La hija de la anciana detalla que la mujer encontró una tabla en el suelo y usó el artículo para defenderse de su agresor y dejarle con la cara ensangrentada como se lo ve en un video difundido en redes sociales.

En el clip, además, se ve que el agresor de la anciana fue esposado por la Policía a una camilla en donde recibió atención médica. La mujer también tuvo que recibir los primeros auxilios por su herida en el ojo.

Según el portal de noticias RT, » Ahora Xiao, que también requirió asistencia médica en un hospital, tiene el ojo hinchado y no puede ver con él. Según su hija, tampoco ha podido comer y está tan aterrorizada que tiene miedo incluso de salir de casa. La familia empezó a recaudar dinero en la plataforma GoFundMe para costear los gastos médicos».

