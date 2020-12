0 1

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dio a conocer los avances en cuanto a la denominada «canasta digital», para el Ecuador.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Michelena inició indicando que en América Latina y el Caribe hay 240 millones de personas que no están conectadas a Internet.

De esta cifra, «32 millones de niños no están conectados, por lo tanto no tienen acceso a la educación. No es cuestión de una brecha digital, es una brecha social», afirmó Andrés Michelena.

Así, afirmó que Ecuador, América Latina y El Caribe necesitan 166.000 millones de dólares para lograr cerrar la brecha. «Es un monto gigante, pero las inversiones que hay en el sector de telecomunicaciones a nivel regional también son muy grandes», dijo.

La canasta digital

En este sentido, Michelena espera que a nivel regional se pueda disponer de financiamiento y generar un «fondo que tiene como objetivo incluir digitalmente a los más pobres».

«Hoy no tener conectividad, un teléfono, una computadora es no estar dentro de la línea de la nueva normalidad. Hoy los estudiantes hacen teleeducación, hoy se hace teletrabajo, se hace telemedicina, se hace comercio electrónico. Quienes no tienen esto están quedando al margen y en una pobreza mayor», afirmó.

Andrés Michelena indica que el Gobierno del presidente Lenín Moreno ha priorizado un proyecto. «Con los pocos recursos que tenemos, generar la canasta digital. Se ha logrado recoger 28 millones de dólares para comprar 100.000 tablets a todos los estudiantes de primero de bachillerato de instituciones públicas».

«Vamos a entregar 50.000 chips para estas tablets para personas vulnerables que tengan su propio internet. Vamos a poner 6.900 puntos wifi en todos los lugares que ya están conectados», resalta.

También comentó que se planea la instalación de un globo aerostático en la Amazonía, que permite generar conectividad con los ciudadanos.

