Ante invasión de cigarras, algunos recomiendan comerlas

Las cigarras se aprestan a infestar vastas extensiones de jardines estadounidenses este verano. Quizá es hora de que también invadan la cocina.

Estos insectos de ojos rojos, cargados de proteínas pero bajos en carbohidratos y lípidos, fueron utilizados como alimento por los pueblos amerindios, y siguen siendo comidas en muchos países.

“Tenemos realmente que dejar atrás nuestra aversión a los insectos, que es fuerte y está muy arraigada en la mayoría de la gente en nuestra cultura”, dijo David George Gordon, autor de “Eat-a-Bug Cookbook”, un libro de recetas con insectos.

“Puedes saltearlas. Puedes mezclarlas con harina para hornear pan, hacer pan de bananas, por ejemplo. Puedes rebozarlas y freírlas, que pienso sería mi forma favorita”, dijo.

El grupo de cigarras de este año es conocido como Brood X, y pueden ser vistas en 15 estados del este de Estados Unidos, desde Indiana hasta Georgia y Nueva York. Su cacofónica canción de apareo puede opacar el ruido de aviones de pasajeros.

Cuando la tierra se calienta lo suficiente, las cigarras emergen del suelo, donde han estado chupando humedad de raíces de árboles durante los últimos 13 o 17 años, dependiendo de la especie. Los insectos mudan su exoesqueleto, se aferran a las ramas, se aparean y depositan huevos antes de morir en unas seis semanas.

Cuando se consumen cigarras adultas, se recomienda quitarles las alas y las patas para reducirles lo crocante. Pero Gordon les recomienda a los cocineros en casa que colecten las cigarras cuando son ninfas, antes de que se les endurezca el exoesqueleto y mientras aún son suaves.

Él las pone en el congelador, como una forma humana de matarlas. Una vez descongeladas, las cigarras pueden ser usadas como guarnición en pizzas o para reemplazar a los camarones en cualquier receta. Otros han seguido su pauta, incluyendo un libro de cocina en la Universidad de Maryland dedicado a la cigarra.

“La gente no puede realmente lidiar con la idea de mirar un insecto y comérselo. Por eso me gusta rebozarlas con tempura u otra cosa que oculte la figura de la ninfa”, dijo Gordon. “Además, yo me como cualquier cosa frita. Tengo una receta en mi libro para tarántulas fritas y es muy buena”.

Gordon dice que el sabor de la cigarra es similar al del espárrago. El entomólogo de la Universidad de Maryland Mike Raupp es más entusiasta aún: “Tienen una textura como de mantequilla, y un delicioso sabor a nuez, probablemente por los taninos de las raíces de los árboles de las que se alimentan”, dice Raupp. “Y van muy bien con un merlot”.