Una mujer armada con un cuchillo fue encontrada este martes a las afueras de la casa del rapero Drake, en Toronto (Canadá). De acuerdo con información de la policía, la llamada mencionó a una persona que estaba causando disturbios en las inmediaciones de la vivienda.

El periódico Toronto Sun asegura que la mujer ya fue detenida y trasladada a dependencias policiales, sin embargo, no se reveló su identidad. Cuando los agentes llegaron al lugar, estos se percataron de que iba armada y hasta llegó a golpear a uno de los oficiales con una pipa de metal.

“Por suerte, la intrusa no pudo acercarse a Drake. De hecho, ella no pudo pasar de la puerta principal de la casa” declaró un residente del vecindario. Aunque el artista no ha hecho ninguna declaración, se sabe que él si estaba dentro de su hogar el momento de la detención.

Situaciones similares vivieron figuras públicas como la vicepresidenta Kamala Harris, en cuya casa detuvieron a un hombre armado con un fusil. Recientemente, Camila Cabello y Shawn Mendes fueron asaltados en su casa e inclusive se llevaron su coche.

Fuente | TMZ/La Vanguardia